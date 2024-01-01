該會認為，聯交所發出諮詢文件同時亦應提供切實可行的技術支援方案，才能作出完整評估，否則只會變成口號式的建議，脫離實際情況。

滬深股通安排方面，該會認為應提示各參與者注意於其孖展交易的風險管理及流動性管理措施，因中華通的證券抵押融資直接對參與者的財政資源（FRR）帶來影響，惡劣天氣情況下的速動資金調撥應要預先作出準備，與銀行體系進行對接測試，否則因技術問題帶來流動性問題或速動資金不足而違規，只會是參與者和投資者受損。

至於針對新上市及新產品的建議安排，聯交所提出股本證券、債務證券和認可集體投資計劃權益的新上市和首日交易在惡劣天氣交易日照常開展。 該會指，諮詢文件中未有提及曾預先進行相關的市場調研，單單提出建議，但市場參與者未有相關的應對方案，於現今新股集資額銳減情況下單方面提出或有失妥當。

聯交所亦建議，惡劣天氣維持交易將於2024年7月生效，該會認為，3至4個月的時間未必足夠讓參與者及聯交所有充足的溝通及準備，建議在方案正式推出後12至18個月階段性落實，拉長成本期可確保各方配套落實，對平均每年約2.2次的停市亦帶來較輕微影響。