據Global SWF指，去年全球主權投資者的投資額為 1247 億美元，比2022年減少了約五分之一，當中縮皮最多的主要是GIC，減少了高達46%的資產配資，跌至199億元，為六年來首次失去全球最活躍主權財富投資者的地位。淡馬錫的新投資也減少了 53%，降至 63 億美元。

對於PIF逆市增加投資，Global SWF表示，國際能源價格在2022年飊升，大多數中東國家政府預算都出現盈餘，促使阿布達比、沙烏地阿拉伯和卡塔爾政府控制的主權財富基金，在2023年前十大最活躍基金中佔了5席。

對於新加坡主權基金大縮皮，Global SWF表示，新加坡的投資變得較為謹慎，而投資金額減少，主要是在已開發市場的投資減少，但仍看到新加坡主權基金持續在印度等新興市場積極佈局，例如GIC與布魯克菲爾德印度房地產信託基金，成立14億美元的合資公司，淡馬錫則增加印度醫療保健服務供應商Manipal Health Enterprises的持股。