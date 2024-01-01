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沙特主權基金PIF 超越GIC成全球投資最活躍主權投資者

正當全球主權基金削減新投資之際，「中東土豪」沙特阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund，PIF）卻超越了新加坡主權基金GIC（新加坡政府投資公司）及Temasek（淡馬錫集團），成為去年全球最活躍的主權投資者。據研究諮詢公司全球主權財富基金（Global SWF）的資料，PIF在2023年撒出投資高達316億美元，數字遠高於2022年的207億美元，亦與其他主權基金2023年投資大縮皮形成鮮明對比。

據Global SWF指，去年全球主權投資者的投資額為 1247 億美元，比2022年減少了約五分之一，當中縮皮最多的主要是GIC，減少了高達46%的資產配資，跌至199億元，為六年來首次失去全球最活躍主權財富投資者的地位。淡馬錫的新投資也減少了 53%，降至 63 億美元。

對於PIF逆市增加投資，Global SWF表示，國際能源價格在2022年飊升，大多數中東國家政府預算都出現盈餘，促使阿布達比、沙烏地阿拉伯和卡塔爾政府控制的主權財富基金，在2023年前十大最活躍基金中佔了5席。

對於新加坡主權基金大縮皮，Global SWF表示，新加坡的投資變得較為謹慎，而投資金額減少，主要是在已開發市場的投資減少，但仍看到新加坡主權基金持續在印度等新興市場積極佈局，例如GIC與布魯克菲爾德印度房地產信託基金，成立14億美元的合資公司，淡馬錫則增加印度醫療保健服務供應商Manipal Health Enterprises的持股。