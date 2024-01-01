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中國建材斥資逾40億人幣 收購塗料產銷商嘉寶莉股權

中國建材（3323）公布，附屬公司北新建材斥40.74億元人民幣（下同）收購從事塗料的生產銷售業務的嘉寶莉化工集團股份有限公司的78.34%股份，以現金支付。完成後嘉寶莉將成為公司的間接附屬公司。

今次收購嘉寶莉的78.34%，當中包括香港世駿轉讓的約31.41%股份，承勝投資轉讓 的約9.70%股份，金康力轉讓的約5.46%股份，永成投資轉讓的約4.24%股份，志成諮詢轉讓的約11.19%股份，卓譽投資轉讓的約8.22%股份，卓峰投資轉讓的約1.84%股份，目標公司員工持股平台轉讓的約6.28%股份。

中國建材指，嘉寶莉從事塗料的生產銷售業務，賣方原始股東作出業績承諾，嘉寶莉在會計年度2024年、2024-2025年、2024-2026年的稅後淨利潤不得低於4.13億元、8.75億元、13.94億元。2023年8-12月經交接審計師審閱並排除股權激勵而產生股份支 付影響的稅後淨利潤不低於人民幣1.15億元，如低於前述金額北新建材有權從向原始股東 支付的第二期股權收購價格中直接扣減差額部分，並將扣留部分款項支付給嘉寶莉。

中國建材指，通過股份收購，嘉寶莉將成為北新建材的控股附屬公司，北新建材塗料業務產能將由目前的10.3萬噸躍升至130萬噸以上，產能佈局由華北地區擴展至全國，塗料板塊業務將得到顯著補強，其中建築塗料業務將躍居國內行業領先地位。

股份收購完成後，嘉寶莉與北新建材將推進採購、生產、銷售、研發等方面的協同發 展，同時深挖與北新建材現有業務之間的協同潛力，進一步提升生產效率，擴大市場份 額，提升盈利能力。