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農夫山泉浙江投資50億人幣建產業基地

農夫山泉（9633）公布，於2023年12月31日與浙江省建德市人民政府 就「農夫山泉建德飲用水及飲料綜合產業基地項目」簽署投資協議。根據投資協議，公司已同意通過招拍掛形式取得約1000畝工業用地的使用權，並承諾項目的總投資額為50億元人民幣（下同），項目按兩期多階段實施，將於項目用地全部交付後的五年內完成全部投資。投資的資金來源為公司自有資金。

公司指，將通過在浙江省建德市的各獨立子公司分兩期多階段實施項目，涵蓋飲用水、 飲料及相關品的生產加 工製造等領域，打造飲用水及飲料綜合產業基地。

項目總用地約10000畝（相當於約66. 6667萬平方米），位於浙江省建德市城南新區，其中一期約700畝，二期約300畝，以法律法規許可的形式取得完整的國有土地使用權。

公司已承諾項目總投資額為50億元，包含自2024年6月起 ，公司及建德子公司在建德市的所有新增投資。公司承諾於項目用地全部交付後的5年內完成全部投資。如因市場行情發生重大變化，則本項目完成投資的期限延長2年。

公司指，投資協議的簽署，旨在為公司繼續依托千島湖優質的天然水資源，利用公司的品牌及市場地位，進一步擴大產能 ，提 高為消費者提供產品和服務的能力，從而提高集團的整體競爭力和投資回 報，鞏固行業內領先地位。