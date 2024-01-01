不過，恒大汽車指，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方以及若干利益相關方一直並將繼續就修訂擬議交易及債轉股之若干關鍵條款進行磋商。

倘紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議之修訂獲落實，公司及相關訂約方將在需要時遵守收購守則作出每月公告，直至公佈進行擬議交易及債轉股的確切意圖或決定不進行擬議交易及債轉股為止。

今年八月中，迪拜電動汽車公司紐頓集團（美：NWTN）宣布向集團戰略投資5億美元（39億港元），收購其27.5%已擴大後股份，每股收購價為0.6297元。不過這位「中東金主」其後被起底，紐頓主要股東為吳楠，現年41歲，紐頓前身其實為艾康尼克，於天津起家，並於2022年改於阿聯酋設立總部。

其後由於中國恒大旗下恒大地產被中證監立案調查，未能滿足中證監及發改委的發行境外新債的資格，令中國恒大債務重組生變。恒大汽車亦受拖累，公司公布，由於中國恒大發生一系列變化，具有重大不確定性，恒大集團債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，紐頓暫停履行股份認購協議中的相關義務，包括暫停向恒大汽車支付第二筆及第三筆資金。

加上，恒大汽車原需9月4日前向獨立股東發通函召開股東大會。不過恒大其後多次推延寄發，故戰投入股一事實際尚未正式通過，最終延至昨日（2023年12月31日或之前），惟仍未獲紐頓同意再延長截至日期，並於昨起失效。