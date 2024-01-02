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港股ADR跌5點 夜期高水113點 美期變動不大 日韓休市

美股向下，港股ADR跌5點或0.03%，報16607點，即月恒指夜期升28點，報17160點，夜期高水113點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.53%，折合報295.16元；阿里巴巴（9988）升0.1%，折合報75.67元；美團（3690）升0.18%，折合報82.05元；匯控（0005）升0.52%，折合報63.33元；建行（0939）跌0.31%，折合報4.64元。

道期現升0.049%；標期現跌0.016%；納期現跌0.019%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.4%。

VIX指數隔晚跌0.16%或0.02點，報12.45點。

紐油現升0.48%或0.34美元，報72美元；布油現跌0.14%或0.1美元，報77.04美元；金價現升0.02%或0.54美元，報2063.52美元；LME 銅期貨隔晚跌0.75%或65.5美元，報8559美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8791厘。

今日焦點股份可留意：

康健國際（3886）：黃自傑辭任CEO 蔡加讚接任。

匯控（0005）完成出售法國零售業務，未披露作價。

紐頓集團5億美元入股恒大汽車（0708）協議失效。

百度（9888）：終止收購歡聚時代國內直播業務。

新華保險（1336）斥資近百億，夥中金設基金投資不動產企業。

農夫山泉（9633）浙江投資50億人幣建產業基地。

中國金茂（0817）：華夏金茂商業REIT定價2.67元，集資10.68億人民幣。

比亞迪（1211）12月銷量34萬輛，全年累銷302萬輛年増62%。

吉利（0175）12月銷量15萬輛，全年銷售逾168萬輛按年增18%。

中國建材（3323）斥資逾40億人幣，收購塗料產銷商嘉寶莉股權。

蔚來（9866）12月交車1.8萬輛，全年交付16萬輛按年增逾三成。

澳門12月賭收增逾4.3倍，全年賭收1830億元。

克而瑞2023年十大房企銷售榜，僅碧桂園（2007）龍湖（0960）入圍。碧桂園莫斌：全年交付60萬套房。

理想（2015）預告明年3月發佈7人車MEGA。李想︰理想2024年將挑戰80萬銷量。

旭輝（0884）林中︰2023年交付11.8萬套，2024年目標交付8萬套。

人行公告：同意支付寶無實際控制人。

恒大（3333）附屬恒大地產11月未還債5219億人幣按月升3%。

中信國際電訊（1883）：澳門電訊仍就特許合同與澳門政府磋商。

時富金融（0510）委黎偉光任執行董事，監督業務發展。

易鑫（2858）旗下X Star與新加坡騰訊雲訂立服務協議。

比亞迪電子（0285）收購Juno Newco Target對價為143億元。

騰訊（0700）再回購342萬股，連續4交易日共涉逾40億元。

財經花生丨叙福樓（1978）黃傑龍：員工明年加薪4%，推「楽在人生」特別假期。

滄港鐵路（2169）建議1股拆細為4股，每手改2000股。

富力地產（2777） ：張力辭任董事及行政總裁。

瑞安房地產（0272）12億人幣售上海普陀區商業項目65%股權。

京東（9618）訴阿里巴巴（9988）「二選一」案一審勝訴，獲賠10億元人幣。

 

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