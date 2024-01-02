恒指今早高開87點或0.52%，報17135點，大市成交金額12億元；國指今早高開36點或0.65%，報5805點。恒生科技指數開市報3803點，升1.04%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.07%，下跌為2.9%，無升跌為89.01%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。平保（2318）、藥明生物（2269）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌53隻升，12隻下跌，17隻無升跌。網易（9999）升4.2%，報146.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.87%，報28.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，4隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報146.5元，升4.2%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報10.62元，跌2.75%。
恒指升穿50天線(17095.04點)。科指10天線(3717.53點)逼近20天線(3720.19點)，指數上試50天線(3840.69點)。
康健國際（3886）：黃自傑辭任CEO 蔡加讚接任。無成交，報0.325元。
匯控（0005）完成出售法國零售業務，未披露作價。開市報63.4元，升0.63%。
紐頓集團5億美元入股恒大汽車（0708）協議失效。開市報0.47元，跌7.84%。
百度（9888）：終止收購歡聚時代國內直播業務。開市報118元，升1.64%。
新華保險（1336）斥資近百億，夥中金設基金投資不動產企業。開市報15.24元，升0.13%。
農夫山泉（9633）浙江投資50億人幣建產業基地。開市報45.45元，升0.66%。
中國金茂（0817）：華夏金茂商業REIT定價2.67元，集資10.68億人民幣。開市報0.75元，無升跌。
比亞迪（1211）12月銷量34萬輛，全年累銷302萬輛年増62%。開市報216.8元，升1.12%。
吉利（0175）12月銷量15萬輛，全年銷售逾168萬輛按年增18%。開市報8.65元，升0.7%。
中國建材（3323）斥資逾40億人幣，收購塗料產銷商嘉寶莉股權。開市報3.37元，升0.9%。
蔚來（9866）12月交車1.8萬輛，全年交付16萬輛按年增逾三成。開市報72.75元，跌1.15%。
澳門12月賭收增逾4.3倍，全年賭收1830億元。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）開市報5.47元，無升跌。美高梅中國（2282）開市報9.94元，升0.3%。澳博（0880）開市報2.5元，升1.21%。永利澳門（1128）開市報6.48元，升0.78%。銀河娛樂（0027）開市報44.85元，升2.51%。金沙中國（1928）開市報23.2元，升1.53%。
克而瑞2023年十大房企銷售榜，僅碧桂園（2007）龍湖（0960）入圍。碧桂園莫斌：全年交付60萬套房。碧桂園開市報0.79元，升1.28%。龍湖（0960）開市報12.5元，無升跌。
理想（2015）預告明年3月發佈7人車MEGA。李想︰理想2024年將挑戰80萬銷量。開市報146.8元，跌0.2%。
旭輝（0884）林中︰2023年交付11.8萬套，2024年目標交付8萬套。開市報0.255元，無升跌。
人行公告：同意支付寶無實際控制人。阿里巴巴（9988）開市報76.1元，升0.66%。
恒大（3333）附屬恒大地產11月未還債5219億人幣按月升3%。無成交，報0.235元。
中信國際電訊（1883）：澳門電訊仍就特許合同與澳門政府磋商。開市報3.25元，跌0.91%。
時富金融（0510）委黎偉光任執行董事，監督業務發展。無成交，報0.305元。
易鑫（2858）旗下X Star與新加坡騰訊雲訂立服務協議。開市報0.61元，無升跌。
比亞迪電子（0285）收購Juno Newco Target對價為143億元。開市報37.35元，升2.05%。
騰訊（0700）再回購342萬股，連續4交易日共涉逾40億元。開市報300元，升2.18%。
財經花生丨叙福樓（1978）黃傑龍：員工明年加薪4%，推「楽在人生」特別假期。無成交，報0.92元。
滄港鐵路（2169）建議1股拆細為4股，每手改2000股。無成交，報8.55元。
富力地產（2777） ：張力辭任董事及行政總裁。無成交，報1.14元。
瑞安房地產（0272）12億人幣售上海普陀區商業項目65%股權。開市報0.72元，無升跌。
京東（9618）訴阿里巴巴（9988）「二選一」案一審勝訴，獲賠10億元人幣。京東開市報113元，升0.44%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見23.5元，開市報23.5元，升1.95%；知行汽車（1274）創上市新高，見34.85元，開市報34.85元，升3.41%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見13.18元，開市報13.18元，升1.7%；廸生創建（0113）創52周高，見4.69元，開市報4.69元，升1.08%；中電（0002）創52周高，見64.8元，開市報64.8元，升0.54%；中電控股（0002）創52周高，見64.8元，開市報64.8元，升0.54%；迪生創建（0113）創52周高，見4.69元，開市報4.69元，升1.08%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見12.7元，開市報12.7元，升4.44%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.38元，開市報3.38元，升0.6%；重慶機電（2722）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，無升跌。
破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.8元，開市報64.8元，升0.54%。
異動股
上升異動股，包括，恩典生命科技（2112）開市報0.3元，升13.21%；德利機械（2102）開市報0.141元，升10.16%；銀建國際（0171）開市報0.15元，升8.7%；森美控股（0756）開市報0.265元，升7.72%；普華和順（1358）開市報0.88元，升7.32%；巨星醫療控股（2393）開市報0.048元，升6.67%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報18.45元，升6.46%；卓航控股（1865）開市報0.053元，升6%；山水水泥（0691）開市報0.59元，升5.36%；騰盛博藥－Ｂ（2137）開市報2.39元，升4.82%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報0.47元，跌7.84%；方達控股（1521）開市報2.17元，跌6.47%；恒益控股（1894）開市報0.37元，跌6.33%；瑞浦蘭鈞（0666）開市報20.8元，跌4.59%；亞洲果業（0073）開市報0.022元，跌4.35%；和泓服務（6093）開市報2.45元，跌3.92%；訓修實業（1962）開市報0.5元，跌3.85%；洛陽玻璃（1108）開市報4.11元，跌3.29%；健世科技－Ｂ（9877）開市報21.5元，跌3.15%。
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