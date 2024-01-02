moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開87點 升穿50天線 科指升1% 網易升4%

恒指今早高開87點或0.52%，報17135點，大市成交金額12億元；國指今早高開36點或0.65%，報5805點。恒生科技指數開市報3803點，升1.04%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.07%，下跌為2.9%，無升跌為89.01%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。平保（2318）、藥明生物（2269）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌53隻升，12隻下跌，17隻無升跌。網易（9999）升4.2%，報146.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.87%，報28.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，4隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報146.5元，升4.2%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報10.62元，跌2.75%。

恒指升穿50天線(17095.04點)。科指10天線(3717.53點)逼近20天線(3720.19點)，指數上試50天線(3840.69點)。

康健國際（3886）：黃自傑辭任CEO 蔡加讚接任。無成交，報0.325元。

匯控（0005）完成出售法國零售業務，未披露作價。開市報63.4元，升0.63%。

紐頓集團5億美元入股恒大汽車（0708）協議失效。開市報0.47元，跌7.84%。

百度（9888）：終止收購歡聚時代國內直播業務。開市報118元，升1.64%。

新華保險（1336）斥資近百億，夥中金設基金投資不動產企業。開市報15.24元，升0.13%。

農夫山泉（9633）浙江投資50億人幣建產業基地。開市報45.45元，升0.66%。

中國金茂（0817）：華夏金茂商業REIT定價2.67元，集資10.68億人民幣。開市報0.75元，無升跌。

比亞迪（1211）12月銷量34萬輛，全年累銷302萬輛年増62%。開市報216.8元，升1.12%。

吉利（0175）12月銷量15萬輛，全年銷售逾168萬輛按年增18%。開市報8.65元，升0.7%。

中國建材（3323）斥資逾40億人幣，收購塗料產銷商嘉寶莉股權。開市報3.37元，升0.9%。

蔚來（9866）12月交車1.8萬輛，全年交付16萬輛按年增逾三成。開市報72.75元，跌1.15%。

澳門12月賭收增逾4.3倍，全年賭收1830億元。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）開市報5.47元，無升跌。美高梅中國（2282）開市報9.94元，升0.3%。澳博（0880）開市報2.5元，升1.21%。永利澳門（1128）開市報6.48元，升0.78%。銀河娛樂（0027）開市報44.85元，升2.51%。金沙中國（1928）開市報23.2元，升1.53%。

克而瑞2023年十大房企銷售榜，僅碧桂園（2007）龍湖（0960）入圍。碧桂園莫斌：全年交付60萬套房。碧桂園開市報0.79元，升1.28%。龍湖（0960）開市報12.5元，無升跌。

理想（2015）預告明年3月發佈7人車MEGA。李想︰理想2024年將挑戰80萬銷量。開市報146.8元，跌0.2%。

旭輝（0884）林中︰2023年交付11.8萬套，2024年目標交付8萬套。開市報0.255元，無升跌。

人行公告：同意支付寶無實際控制人。阿里巴巴（9988）開市報76.1元，升0.66%。

恒大（3333）附屬恒大地產11月未還債5219億人幣按月升3%。無成交，報0.235元。

中信國際電訊（1883）：澳門電訊仍就特許合同與澳門政府磋商。開市報3.25元，跌0.91%。

時富金融（0510）委黎偉光任執行董事，監督業務發展。無成交，報0.305元。

易鑫（2858）旗下X Star與新加坡騰訊雲訂立服務協議。開市報0.61元，無升跌。

比亞迪電子（0285）收購Juno Newco Target對價為143億元。開市報37.35元，升2.05%。

騰訊（0700）再回購342萬股，連續4交易日共涉逾40億元。開市報300元，升2.18%。

財經花生丨叙福樓（1978）黃傑龍：員工明年加薪4%，推「楽在人生」特別假期。無成交，報0.92元。

滄港鐵路（2169）建議1股拆細為4股，每手改2000股。無成交，報8.55元。

富力地產（2777） ：張力辭任董事及行政總裁。無成交，報1.14元。

瑞安房地產（0272）12億人幣售上海普陀區商業項目65%股權。開市報0.72元，無升跌。

京東（9618）訴阿里巴巴（9988）「二選一」案一審勝訴，獲賠10億元人幣。京東開市報113元，升0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見23.5元，開市報23.5元，升1.95%；知行汽車（1274）創上市新高，見34.85元，開市報34.85元，升3.41%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見13.18元，開市報13.18元，升1.7%；廸生創建（0113）創52周高，見4.69元，開市報4.69元，升1.08%；中電（0002）創52周高，見64.8元，開市報64.8元，升0.54%；中電控股（0002）創52周高，見64.8元，開市報64.8元，升0.54%；迪生創建（0113）創52周高，見4.69元，開市報4.69元，升1.08%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見12.7元，開市報12.7元，升4.44%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.38元，開市報3.38元，升0.6%；重慶機電（2722）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.8元，開市報64.8元，升0.54%。

異動股

上升異動股，包括，恩典生命科技（2112）開市報0.3元，升13.21%；德利機械（2102）開市報0.141元，升10.16%；銀建國際（0171）開市報0.15元，升8.7%；森美控股（0756）開市報0.265元，升7.72%；普華和順（1358）開市報0.88元，升7.32%；巨星醫療控股（2393）開市報0.048元，升6.67%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報18.45元，升6.46%；卓航控股（1865）開市報0.053元，升6%；山水水泥（0691）開市報0.59元，升5.36%；騰盛博藥－Ｂ（2137）開市報2.39元，升4.82%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報0.47元，跌7.84%；方達控股（1521）開市報2.17元，跌6.47%；恒益控股（1894）開市報0.37元，跌6.33%；瑞浦蘭鈞（0666）開市報20.8元，跌4.59%；亞洲果業（0073）開市報0.022元，跌4.35%；和泓服務（6093）開市報2.45元，跌3.92%；訓修實業（1962）開市報0.5元，跌3.85%；洛陽玻璃（1108）開市報4.11元，跌3.29%；健世科技－Ｂ（9877）開市報21.5元，跌3.15%。

其他報道

港股ADR跌5點 夜期高水113點 美期變動不大 日韓休市

康健國際：黃自傑辭任CEO 蔡加讚接任

ASML停止向中國供應某些光刻機

北水增持聯合能源 減持國美