恒指今早高開87點或0.52%，報17135點，大市成交金額12億元；國指今早高開36點或0.65%，報5805點。恒生科技指數開市報3803點，升1.04%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.07%，下跌為2.9%，無升跌為89.01%。