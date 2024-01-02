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財新中國12月製造業PMI升至50.8創4個月高兼好過預期 就業壓力未緩解

財新公布，12月中國製造業採購經理指數連續兩個月位於擴張區間，由11月的50.7上升至50.8，是2023年8月後新高，當月報51點，同時亦好過市場預期的50.3，亦高過去年同月的49。12月製造業就業壓力仍未緩解。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2023年12月製造業景氣度持續改善，但當前內外需求仍不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民及企業預期偏弱，就業市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。展望新的一年，財政政策與貨幣政策仍有空間，穩就業政策力道仍需進一步加強，更加突顯就業優先導向，緩和就業市場壓力，實際改善民生，培育市場主體長久信心。

早前國家統計局公佈的2023年12月製造業PMI下降0.4個百分點至49.0，與6月並列為2023年年內次低。

從分項指數來看，2023年12月製造業生產、需求擴張速度小幅加快，分別為2023年6月、3月以來最高。受訪企業反映，市場需求改善，當月消費品類與中間品類產品新訂單增加，投資品類訂單降幅放緩；生產方面，三大品類產量均上升，其中消費品類領先。此外，外需邊際改善，新出口訂單指數在收縮區間回升，為近六個月來最高。

儘管供需擴張，12月製造業就業壓力仍未緩解，就業指數降至2023年6月以來最低。企業對用工相對謹慎，在人員自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲軟而削減人手。不過，由於部分企業專門安排產能以清理積壓業務，另有部分企業銷售未如預期，當月積壓業務量在連續六個月增長後首次出現下降。

12月製造商採購量在經過上月的微增後趨於持平。分類來看，消費品類廠商採購量增加，中間品類下降，投資類別持平。原料庫存連續三個月下降，與企業普遍壓縮庫存和削減成本有關。原料短缺和供應商產能緊張，導致供應商供貨速度重現下降，未能延續前兩個月的改善趨勢。

價格水準相對穩定。主要受金屬等原物料漲價的影響，12月企業成本仍在上揚，但原物料購入物價指數在擴張區間下行至9月以來最低。企業利潤空間受到壓縮，只好在銷售端小幅漲價，但漲幅較為有限。

12月製造業預期指數在擴張區間微降，市場對前景依然抱有信心，但也對客戶預算收縮、競爭激烈、市況低迷等情況存在顧慮。

 

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