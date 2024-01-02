港元現報7.8099元升值16點子，曾貶值最多48點子，報7.8163元，亦曾升值最多29點子，報7.8086元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌168.83點子至4.40452%，是2023年12月28日後最低；1星期HIBOR跌71.57點子至4.6419%，是2023年12月15日後最低；2星期HIBOR跌37.58點子至4.72702%，是2023年12月15日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.08點子至5.07161%，是2023年9月15日後最低；6個月期HIBOR跌10.76點子至5.08446%，是2023年9月11日後最低；12個月期HIBOR跌11.45點子至5.09458%，是2023年7月10日後最低。

美元指數現報101.551升值0.218點或0.22%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4692%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2011%，連續3日擴闊，利差是2023年11月20日後最闊，當日差距為-0.2358%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年12月12日，當日利差報-0.0622%。

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