內地官方和財新的製造業PMI分化，即使財新表現較好，但就業壓力仍在，意味長遠對內需消費仍有壓力，港股高開後跌勢加大，內需股如啤酒、體育用品，汽車股、內房股均下跌。另一方面，ASML停止向內地供應某些光刻機，亦對市場情緒有影響。港股半日失17000點關。