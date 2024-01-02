內地官方和財新的製造業PMI分化，即使財新表現較好，但就業壓力仍在，意味長遠對內需消費仍有壓力，港股高開後跌勢加大，內需股如啤酒、體育用品，汽車股、內房股均下跌。另一方面，ASML停止向內地供應某些光刻機，亦對市場情緒有影響。港股半日失17000點關。
恒指今早高開87點，高位升87點，低位跌293點，高低波幅381點。金融、非必需消費品、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為18.27%，下跌為32.31%，無升跌為49.41%。
恒指半日跌245點或1.44%，報16801點，大市成交金額429億元；國指跌91點或1.59%，報5676點。恒生科技指數收報3718點，跌1.22%。
藍籌股成交金額189.75億元，佔大市成交44.23%；科指成份股成交金額113.83億元，佔大市成交26.53%；國指成份股成交金額164.67億元，佔大市成交38.38%。
24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.12%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.58%，至98.59億元，佔大市成交22.94%。牛熊證成交金額34.84億元，減少28.37%；窩輪成交金額63.75億元，增加1.4%。
友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、網易（9999）、神華（1088） 貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，70隻下跌，0隻無升跌。網易（9999）升5.05%，收報147.7元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌7.16%，收報31.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報147.7元，升5.05%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報69元，跌6.25%。
恒指下試10天線(16701.91點)，50天線(17088.37點)得而復失。科指跌穿20天線(3715.94點)，下試10天線(3709.02點)。
北水南下合計淨流入17.11億元，較上日減少9.05%，連續第2日流入，累計流入35.92億元，對上一次連續2日淨流入是2023年12月19日。南水北上合計淨流出37.83億元人民幣，較上日增加568.15%，連續第2日流出，累計流出43.49億元。
康健國際（3886）：黃自傑辭任CEO 蔡加讚接任。收報0.32元，跌1.54%。
匯控（0005）完成出售法國零售業務，未披露作價。收報62.7元，跌0.48%。
紐頓集團5億美元入股恒大汽車（0708）協議失效。收報0.43元，跌15.69%。
百度（9888）：終止收購歡聚時代國內直播業務。收報115.4元，跌0.6%。
新華保險（1336）斥資近百億，夥中金設基金投資不動產企業。收報14.9元，跌2.1%。
農夫山泉（9633）浙江投資50億人幣建產業基地。收報44.5元，跌1.44%。
中國金茂（0817）：華夏金茂商業REIT定價2.67元，集資10.68億人民幣。收報0.74元，跌1.33%。
比亞迪（1211）12月銷量34萬輛，全年累銷302萬輛年増62%。收報209.4元，跌2.33%。
吉利（0175）12月銷量15萬輛，全年銷售逾168萬輛按年增18%。收報8.37元，跌2.56%。
中國建材（3323）斥資逾40億人幣，收購塗料產銷商嘉寶莉股權。收報3.29元，跌1.5%。
蔚來（9866）12月交車1.8萬輛，全年交付16萬輛按年增逾三成。收報69元，跌6.25%。
澳門12月賭收增逾4.3倍，全年賭收1830億元。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.51元，升0.73%。美高梅中國（2282）收報10.2元，升2.93%。澳博（0880）收報2.46元，跌0.4%。永利澳門（1128）收報6.52元，升1.4%。銀河娛樂（0027）收報44.3元，升1.26%。金沙中國（1928）收報23.7元，升3.72%。
克而瑞2023年十大房企銷售榜，僅碧桂園（2007）龍湖（0960）入圍。碧桂園莫斌：全年交付60萬套房。碧桂園收報0.78元，無升跌。龍湖（0960）收報11.78元，跌5.76%。
理想（2015）預告明年3月發佈7人車MEGA。李想︰理想2024年將挑戰80萬銷量。收報138.1元，跌6.12%。
旭輝（0884）林中︰2023年交付11.8萬套，2024年目標交付8萬套。收報0.25元，跌1.96%。
人行公告：同意支付寶無實際控制人。阿里巴巴（9988）收報74.75元，跌1.12%。
恒大（3333）附屬恒大地產11月未還債5219億人幣按月升3%。收報0.221元，跌5.96%。
中信國際電訊（1883）：澳門電訊仍就特許合同與澳門政府磋商。收報3.09元，跌5.79%。
時富金融（0510）委黎偉光任執行董事，監督業務發展。收報0.305元，無升跌。
易鑫（2858）旗下X Star與新加坡騰訊雲訂立服務協議。收報0.59元，跌3.28%。
比亞迪電子（0285）收購Juno Newco Target對價為143億元。收報35.6元，跌2.73%。
騰訊（0700）再回購342萬股，連續4交易日共涉逾40億元。收報297.2元，升1.23%。
財經花生丨叙福樓（1978）黃傑龍：員工明年加薪4%，推「楽在人生」特別假期。收報0.93元，升1.09%。
滄港鐵路（2169）建議1股拆細為4股，每手改2000股。收報8.55元，無升跌。
富力地產（2777） ：張力辭任董事及行政總裁。收報1.12元，跌1.75%。
瑞安房地產（0272）12億人幣售上海普陀區商業項目65%股權。收報0.72元，無升跌。
京東（9618）訴阿里巴巴（9988）「二選一」案一審勝訴，獲賠10億元人幣。京東收報109.8元，跌2.4%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見23.7元，收報22.65元，跌1.74%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.23元，收報2.18元，升6.34%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見4.18元，收報4.15元，升2.22%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見18.94元，收報18.9元，升9.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見862.3元，收報862.3元，升0.12%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見18.44元，收報18.38元，升9.4%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見115.35元，收報115.35元，升0.74%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見84.48元，收報84.46元，升1.3%；德康農牧（2419）創上市新高，見56.5元，收報56元，升8.84%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見23.95元，收報21.9元，升0.46%；知行汽車（1274）創上市新高，見34.85元，收報34.15元，升1.34%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見13.18元，收報12.22元，跌5.71%；廸生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.64元，無升跌；太古（0019）創52周高，見66.7元，收報65.35元，跌1.13%；中煤能源（1898）創52周高，見7.34元，收報7.33元，升3.24%；南戈壁（1878）創52周高，見2.99元，收報2.9元，升16%；中電控股（0002）創52周高，見64.8元，收報63.4元，跌1.63%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見66.7元，收報65.35元，跌1.13%；迪生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.64元，無升跌；中發展控股（0475）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升7.04%。
破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.8元，收報63.4元，跌1.63%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.495元，收報0.5元，跌3.85%；九毛九（9922）低見5.74元，收報5.8元，跌4.92%；稀鎂科技（0601）低見0.063元，收報0.069元，跌4.17%；開明投資（0768）低見0.017元，收報0.017元，跌15%；香港信貸（1273）低見0.31元，收報0.35元，升7.03%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.32元，收報1.34元，跌8.22%；維信金科（2003）低見2.12元，收報2.12元，跌7.02%；正味集團（2147）低見0.325元，收報0.325元，跌1.52%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見33元，收報33.3元，跌6.98%；酷派集團（2369）低見0.029元，收報0.043元，跌34.85%。
17隻股份創52周低，其中十隻包括，潤啤（0291）低見31.65元，收報31.75元，跌7.16%；華潤啤酒（0291）低見31.65元，收報31.75元，跌7.16%；新時代能源（0166）低見0.062元，收報0.071元，升2.9%；開達集團（0180）低見0.32元，收報0.32元，跌22.89%；福田實業（0420）低見0.38元，收報0.38元，跌2.56%；大昌微綫集團（0567）低見0.07元，收報0.07元，無升跌；大眾金融控股（0626）低見1.51元，收報1.53元，跌4.97%；華住集團－Ｓ（1179）低見25.5元，收報25.5元，跌2.86%；澳能建設（1183）低見0.29元，收報0.305元，升1.67%；山高新能源（1250）低見1.98元，收報2.08元，跌3.7%。
異動股
上升異動股，包括，寶沙發展（1069）收報0.069元，升53.33%；恆和集團（0513）收報0.33元，升32%；久融控股（2358）收報0.033元，升26.92%；神話世界（0582）收報0.063元，升23.53%；景聯集團（1751）收報0.55元，升22.22%；伯明翰體育（2309）創52周高，見2.76元，收報2.71元，升22.07%；建生國際（0224）收報0.89元，升21.92%；國恩控股（8121）收報0.103元，升21.18%；敏捷控股（0186）收報0.35元，升20.69%；陽光油砂（2012）收報0.64元，升18.52%；中核國際（2302）收報2元，升18.34%。
下跌異動股，包括，華科資本（1140）收報0.167元，跌56.05%；酷派集團（2369）創上市新低，見0.029元，收報0.043元，跌34.85%；開達集團（0180）見52周低0.32元，收報0.32元，跌22.89%；松景科技（1079）收報0.028元，跌22.22%；健世科技－Ｂ（9877）收報17.4元，跌21.62%；京基金融國際（1468）見52周低0.38元，收報0.4元，跌20%；國茂控股（8428）收報1.1元，跌19.71%；米蘭站（1150）收報0.16元，跌19.19%；國富創新（0290）收報0.26元，跌18.75%；大地國際集團（8130）收報0.018元，跌18.18%；璋利國際（1693）收報0.038元，跌17.39%。
其他報道
財新中國12月製造業PMI升至50.8創4個月高兼好過預期 就業壓力未緩解