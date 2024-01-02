同月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作（SLF）共158.48億元，其中隔夜期1.18億元，7天期138.80億元，1個月期18.50億元。期末常備借貸便利余額為157.30億元。常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用，有利於維護貨幣市場利率平穩運行。隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為2.65%、2.80%、3.15%。

人行另一公告指，為維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行12月亦對金融機構開展中期借貸便利操作（MLF）共14500億元，期限1年，利率為2.50%，較上月持平。期末中期借貸便利余額為70750億元。

PSL為人行創設的其中一種貨幣政策工具，期限相對較長，一般為3年以上，可為長期項目提供融資支持；是由人行主動發起，根據政策導向將資金投入特定領域；操作對象主要為政策性行；投放對象主要為三農企業及小微企業，以及棚戶區改造、重大水利工程項目及人民幣「走出去」等。