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深高速：上交所及中證監批准分拆益常高速REITs

深圳國際（0152）與深圳高速（0538）聯合公告，深高速今日獲悉，基金管理人近日收到上交所於2023年12月28日出具的無異議函，據此，上交所表示對益常高速REITs項目的掛牌轉讓並無異議。

基金管理人也已於2023年12月29日收到中國證監會的核準批覆，據此中證監准予益常高速REITs註冊基礎設施公募REITs。

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