基金管理人也已於2023年12月29日收到中國證監會的核準批覆，據此中證監准予益常高速REITs註冊基礎設施公募REITs。

其他報道

艾美疫苗大股東上月累計850萬增持H股

匯業財經區宗傑：建議壯大澳門會計業 倡改革商法典向普通法過渡

財經花生丨小米SU7售價未定 雷軍暗示：50萬元人幣以內有對手嗎？

馬雲、井賢棟技術申報不再於6家公司持股

中銀香港去年整體按揭市場佔有率達29.3% 連續5年居首

中播數據與菲律賓政府機構簽署備忘錄協議

人行12月 PSL 淨新增3500億人幣為去年2月來首次

港交所委任邢桂偉為風險管理委員會成員

快手：去年虛擬直播場次超過30萬 主播日均直播時間增近三成

萬科企業去年賣樓收入跌一成

中國最大連鎖茶飲店古茗入表申來港上市 高盛及瑞銀為保薦人

恒指公司：將於2月16日宣布季檢結果

阿里減持快狗至8.89%

市場憧憬現貨ETF獲批 比特幣重上45000美元關口

澳門元旦日三天錄入境旅客近40萬

全日沽空金額增26% 盈富沽空增2.1倍 比率升至41%

高盛關注博企加大非博彩投資 大摩料1月賭收按月持平

網傳「小米汽車產業鏈」圖片 小米：內容至少有50%完全錯誤

恒指收市跌258點 北水流入增1倍 多隻半新股創上市新高

中國外交部：反對美國泛化國安概念 脅迫他國搞對華科技封鎖

匯控擬推國際支付應用程式Zing

大摩料銀娛及美高梅中國今年跑贏 料未來60日有八成機率現升勢

不再單獨經營西瓜視頻？ 抖音負責人：消息不實

今年首個交易日 滬深三大指數低收 滬指跌0.43%