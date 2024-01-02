該集團指，新的基金定名為通用技術生命健康產業股權基金（義烏）合夥企業（有限合夥），主要參與醫療器械、生物醫藥及醫藥服務領域的未上市或高成長性上市公司投資。基金的普通合夥人通用技術創投，為其控股股東通用技術集團旗下公司，將在該基金出資1000萬元，佔0.5%。

其他有限合夥人方面，除了通用環球醫療旗下環球租賃之外，尚包括通用技術集團及其持股31.92%的上海A股公司中國醫藥（滬：600056）和持股2.83%的中國國有企業混合所有制改革基金，另亦有義烏基金投資公司、桐鄉金信及希飛邁迪創業投資（義烏）合夥企業（有限合夥）。當中通用技術集團、中國醫藥及中國國有企業混合所有制改革基金各出資4.3億元、1億元及5億元，分別在基金佔股21.5%、5%及25%。首期出資額為基金擬募集規模的40%。

基金的管理費，在投資期內是按基金實繳出資總額按年率1.1173%計算；在退出期內，管理費將以基金全部項目中尚未退出部分的累計相應投資本金按年率0.5587%計算。

通用環球醫療指，是次參與基金，將有助其利用豐富的醫療醫藥領域資源及投資管理、資本管理經驗，豐富健康產業上下游投資領域，為其帶來更多健康產業協同機會，以及合理投資收益。

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