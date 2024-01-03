moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股出師不利 港股ADR指數向下 蘋果美股收跌 留意相關供應鏈

美股新年出師不利，港股ADR指數向下，按比例計算，預計恒指今早跌180點或1.09%，收報16,608點。夜期收市跌175點，收報16687點。

個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報292.27元，較港收市價跌1.5%。阿里巴巴（9988）ADR折合報73.03元，較港收市價跌2.2%。匯豐（0005）ADR折合報62.71元，較港收市價跌0.4%。美團（3690）ADR折合報77.87元，較港收市價跌1.9%。

焦點板塊及股份

航空、旅遊股：中國元旦假期出入境人次恢復到疫情前水平。

特斯拉概念股：特斯拉第四季度汽車交付量超過預期，超額實現全年180萬輛的交付目標。

蘋果供應鏈：巴克萊將蘋果評級下調至減持，不看好iPhone需求前景。

本港地產股：香港去年樓市成交量創33年新低，現樓按揭數亦創2001年以來最低水平。

匯控 （0004）：即將推出國際支付應用程式Zling，非該行用戶也可以註冊使用。

小鵬汽車 （9868）：2023年汽車交付量較2022年成長17%。公司預計飛行汽車將在2025年第四季量產。

比亞迪 （1211）：季度電動車銷量超過特斯拉。

快狗打車 （2246）：阿里巴巴對快狗打車的持股比例從9.02%降至8.89%。

萬科 （2202）：12月合約銷售額按年下降17%。

 

其他報道

路透：中宣部出版局局長遭免職 涉網遊監管新規

煜盛文化：清盤呈請為濫用程序 會尋求駁回

巴克萊下調蘋果評級至「減持」 目標價降至160美元

美股開局不利 納指跌1.64% 蘋果遭降評級 收跌3.6%

 