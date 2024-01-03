個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報292.27元，較港收市價跌1.5%。阿里巴巴（9988）ADR折合報73.03元，較港收市價跌2.2%。匯豐（0005）ADR折合報62.71元，較港收市價跌0.4%。美團（3690）ADR折合報77.87元，較港收市價跌1.9%。

焦點板塊及股份

航空、旅遊股：中國元旦假期出入境人次恢復到疫情前水平。

特斯拉概念股：特斯拉第四季度汽車交付量超過預期，超額實現全年180萬輛的交付目標。

蘋果供應鏈：巴克萊將蘋果評級下調至減持，不看好iPhone需求前景。

本港地產股：香港去年樓市成交量創33年新低，現樓按揭數亦創2001年以來最低水平。

匯控 （0004）：即將推出國際支付應用程式Zling，非該行用戶也可以註冊使用。

小鵬汽車 （9868）：2023年汽車交付量較2022年成長17%。公司預計飛行汽車將在2025年第四季量產。

比亞迪 （1211）：季度電動車銷量超過特斯拉。

快狗打車 （2246）：阿里巴巴對快狗打車的持股比例從9.02%降至8.89%。

萬科 （2202）：12月合約銷售額按年下降17%。

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