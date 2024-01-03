隨夜美股受壓，恒指昨日開門黑，今早未扭轉劣勢，低開163點或0.98%，報16624點，大市成交金額10億元；國指今早低開57點或1.02%，報5615點。恒生科技指數開市報3657點，跌1.53%。
大型科技股續跌，，阿里巴巴（9988）跌1.74%，報73.4元；騰訊（0700）跌0.88%，報294元；美團（3690）跌2.46%，報77.45元；小米（1810）跌1.29%，報15.28元；百度（9888）開市報112.4元，跌2.52%。；快手（1024）開市報51.45元，跌1.06%；嗶哩嗶哩（9626）開市報91.5元，跌2.61%；京東（9618）開市報106元，跌3.46%。
巴克萊下調蘋果評級至「減持」，蘋果概念股下跌，舜宇（2382）開市報66.6元，跌1.55%；瑞聲科技（2018）開市報22.3元，跌1.11%；高偉電子（1415）開市報22.7元，跌0.44%；比亞迪電子（0285）開市報35.7元，跌0.42%。
造車新勢力受壓，理想汽車（2015）開市報137元，跌1.72%；蔚來（9866）開市報66.6元，跌3.48%；小鵬（9868）開市報55.35元，跌1.86%。