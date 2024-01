小紅書風水大師話,「九紫離火運正在全面到來了!」科技和創新行業特別有景,會大紅大紫。而且甲辰年,「今天開始見證,東升西降,人民幣突圍,走強,大A最長慢牛開始」。看來港股今年頂多屬上落市格局。一注獨贏⋯難靠騰訊、小米,莫非中移動、聯想?

宏觀分析暫且按下不表,因為都已經頗為明顯,九運開局,便有台灣大選和美國總統大選,2023年底、八運尾,以巴戰爭火有蔓延至中東跡象,擦槍走火在所難免。

微觀層面thematic點看,中資券商策略師如何摻入九運元素來詮釋、演繹報告?都是主打「脫實入虛」- 資訊:電訊、媒體、互聯網;科技:人工智能、虛擬資產、區塊鏈、大數據、軟件電商。較少人提到的是創新:凡有突破、顛覆現狀的企業;扮靚:美容、形象、醫美。

2004到2023年是艮八運階段,五行屬土,最主要就是房地產,還有各種基建,比如高鐵、高速公路、新區開闢等等,是以過去二十戰,「中字頭」成為港股A股基金配置天花板。

但for the next two decades,Web3.0主流及主觀意見認為,是虛擬產業發展的好時代,比如AR和VR,虛擬場景將比短視頻更有吸引力,很多網絡遊戲、線上社交、旅遊場景等等,因為未來逃避現實的人會越來越多,在各種虛擬場景中浸沉。

進一萬步,2024年的九紫火運,對應中國將在人工智能技術上達到領先水平,也可類比美國1964至1983年、日韓2004至2023年間所經歷過的運勢。

照搬網上資料,美國的九紫火運正好對應1959至70年間矽谷集成電路爆發期,及隨後的個人電腦發展時代(英特爾、蘋果、甲骨文、思科公司成立),也見證了有間大酒店的荷里活年代。

日本的Canon、Sony、Nikon、Fujifilm和Panasonic等Big 5,在九紫火運期間,供應了全球超過九成的數碼相機,同時其汽車產業雄霸全球汽車市場。

在差不多同一段時間,韓國三星電子成為了全球最大DRAM廠商,當時得令。在文化方面,就像日本動漫,韓劇、K-POP音樂等不斷輸出,遊戲公司在全球均有很大影響力。

由此路進,互聯網的前半段也屬於土,主要是提供基建的,如電商網站、搜索工具、打車軟件、外賣軟件、視頻網站等等,近廿年為社會搭建了基礎設施。

到九運就是補充內容,所對應的離卦,最大特點就是外表豐實,內在空虛,要心靈建設 - 意味大方向是要去創作內容,是提供更好的作品和產品。各種文化事業將崛起,未來的教育產業、文化內容產業將越來越紅火。

這令筆者想起近月不時傳出人事變動傳聞的TVB,在整合內部資源後,煞有介事發出人事晉升公告,曾志偉的左右手、於2021年加入無綫電視的黃德慧升為助理總經理,負責領導宣傳科、對外事務科,以及Digital Social Media Management。偏門分析,難道八運狗股有望借九運翻身?

尤其是這輪九運其實有三個sub-trend,據講是對中女-即約35至65歲的女性會有相當大發揮空間,她們有say之餘其地位再進一步提高;更甚者,文化(娛樂)界將復當年勇,文人抬頭;參悟聽道的人有增無減,對玄學等心理專家、人生教練需求增加。

微信上「簽文」解釋是,「離為中女,代表思想獨立、積極的女人,她們將從家庭崗位中解放出來,登上歷史舞台,成為時代的頂流。全球女政治家、企業家都會越來越多。順應這股柔性力量的崛起。」

此外,原來「離即美麗」,未來世界更注重外表,顏值的重要性更加突出,即現今女團所謂顏值擔當,時尚、美妝、視頻、直播等顏值經濟會繼續有運行。有關增艷、多彩的行業,比如設計、化妝等有望搭順風車。

用周期來逃避可恥但有用。如此一來,香港金融市場的女中豪傑,單計2023年,已有繼續領跑的維港投資周小姐、加速上位的周大福珠寶副主席鄭志雯,和快將起步的港交所下任CEO陳翊庭等等等等,就看看九運發展是否順利應驗?

久利生