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【久利生專欄】八運狗股有望借九運翻身？

股市的市盈率可以計算，但走勢往往不能準確預測。從過年風水角度看，「2024年中國將正式進入九紫火運」，說在前頭術數分析並非精密科學，但像港股的資本市場運行又何嘗有邏輯可言？

小紅書風水大師話，「九紫離火運正在全面到來了！」科技和創新行業特別有景，會大紅大紫。而且甲辰年，「今天開始見證，東升西降，人民幣突圍，走強，大A最長慢牛開始」。看來港股今年頂多屬上落市格局。一注獨贏⋯難靠騰訊、小米，莫非中移動、聯想？

宏觀分析暫且按下不表，因為都已經頗為明顯，九運開局，便有台灣大選和美國總統大選，2023年底、八運尾，以巴戰爭火有蔓延至中東跡象，擦槍走火在所難免。

微觀層面thematic點看，中資券商策略師如何摻入九運元素來詮釋、演繹報告？都是主打「脫實入虛」- 資訊：電訊、媒體、互聯網；科技：人工智能、虛擬資產、區塊鏈、大數據、軟件電商。較少人提到的是創新：凡有突破、顛覆現狀的企業；扮靚：美容、形象、醫美。

2004到2023年是艮八運階段，五行屬土，最主要就是房地產，還有各種基建，比如高鐵、高速公路、新區開闢等等，是以過去二十戰，「中字頭」成為港股A股基金配置天花板。

但for the next two decades，Web3.0主流及主觀意見認為，是虛擬產業發展的好時代，比如AR和VR，虛擬場景將比短視頻更有吸引力，很多網絡遊戲、線上社交、旅遊場景等等，因為未來逃避現實的人會越來越多，在各種虛擬場景中浸沉。

進一萬步，2024年的九紫火運，對應中國將在人工智能技術上達到領先水平，也可類比美國1964至1983年、日韓2004至2023年間所經歷過的運勢。

照搬網上資料，美國的九紫火運正好對應1959至70年間矽谷集成電路爆發期，及隨後的個人電腦發展時代（英特爾、蘋果、甲骨文、思科公司成立），也見證了有間大酒店的荷里活年代。

日本的Canon、Sony、Nikon、Fujifilm和Panasonic等Big 5，在九紫火運期間，供應了全球超過九成的數碼相機，同時其汽車產業雄霸全球汽車市場。

在差不多同一段時間，韓國三星電子成為了全球最大DRAM廠商，當時得令。在文化方面，就像日本動漫，韓劇、K-POP音樂等不斷輸出，遊戲公司在全球均有很大影響力。

由此路進，互聯網的前半段也屬於土，主要是提供基建的，如電商網站、搜索工具、打車軟件、外賣軟件、視頻網站等等，近廿年為社會搭建了基礎設施。

到九運就是補充內容，所對應的離卦，最大特點就是外表豐實，內在空虛，要心靈建設 - 意味大方向是要去創作內容，是提供更好的作品和產品。各種文化事業將崛起，未來的教育產業、文化內容產業將越來越紅火。

這令筆者想起近月不時傳出人事變動傳聞的TVB，在整合內部資源後，煞有介事發出人事晉升公告，曾志偉的左右手、於2021年加入無綫電視的黃德慧升為助理總經理，負責領導宣傳科、對外事務科，以及Digital Social Media Management。偏門分析，難道八運狗股有望借九運翻身？

尤其是這輪九運其實有三個sub-trend，據講是對中女-即約35至65歲的女性會有相當大發揮空間，她們有say之餘其地位再進一步提高；更甚者，文化（娛樂）界將復當年勇，文人抬頭；參悟聽道的人有增無減，對玄學等心理專家、人生教練需求增加。

微信上「簽文」解釋是，「離為中女，代表思想獨立、積極的女人，她們將從家庭崗位中解放出來，登上歷史舞台，成為時代的頂流。全球女政治家、企業家都會越來越多。順應這股柔性力量的崛起。」

此外，原來「離即美麗」，未來世界更注重外表，顏值的重要性更加突出，即現今女團所謂顏值擔當，時尚、美妝、視頻、直播等顏值經濟會繼續有運行。有關增艷、多彩的行業，比如設計、化妝等有望搭順風車。

用周期來逃避可恥但有用。如此一來，香港金融市場的女中豪傑，單計2023年，已有繼續領跑的維港投資周小姐、加速上位的周大福珠寶副主席鄭志雯，和快將起步的港交所下任CEO陳翊庭等等等等，就看看九運發展是否順利應驗？

久利生