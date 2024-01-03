新耀萊指，投訴詳列最少14項看似是旨在壓低公司股價之交易活動，以方便若干人士以低於真實市價之價格收購股份。該等指稱指出，可能存在操控公司股份市價之計謀，其方式可能會特別損害獲取股份對股東之價值主張，從而可能損害彼等之財務利益及市場運作之完整性。

該投訴信已轉交獨立財務顧問寶積資本，以便其就由申萬宏源融資（香港）代表施清流，按照要約人所刊發日期為2023年11月24日之要約文件所載條款及條件提出之自願性有條件現金要約提供意見。

公司指，建議調查之目標包括分析指稱價格操控、審閱交易不當情況。而為方便進行上述建議調查，公司擬委任在法律、會計與財務及或調查方面擁有豐富經驗之內部及外部知名人士擔任建議獨立委員會之成員。獨立委員會一經成立，公司將會另行發表公佈。建議獨立委員會將按要求向董事會及監管機關匯報調查結果。