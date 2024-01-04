道瓊斯工業平均指數收跌284點，跌幅0.76%，報37430點。標普500指數收跌38點，跌幅0.81%，報4704點。納斯達克綜合指數收跌173點，或1.18%，報14592點。

Caterpillar跌2.87%，報284.3美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累55點，而Amgen升1.1%，報300.69元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果收市報184.25元，跌0.74%，谷歌母公司Alphabet收市報138.92元，升0.54%，亞馬遜收市報148.47元，跌0.97%，Facebook收市報344.47元，跌0.52%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.86%，報474點。德國DAX指數收跌1.38%，報16538點；法國CAC 40指數跌1.59%，報7411點；英國富時100指數收跌0.51%，報7682點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.53%，報6345點。

美國2年期債息曾升最多1.39%，高見4.3803厘，是2023年12月21日4.3853厘後最高。收市報4.3305厘，是2023年12月26日後收市新高，當日報4.352厘。連升3日，累計升0.0806厘，對上一次連升3日是2023年12月8日。

美國10年期債息曾跌最多0.96%，是2023年12月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.96%。低見3.8918厘，是1月1日3.8791厘後最低。收市報3.9162厘，是1月1日後收市新低，當日報3.8791厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至43.461基點，是2023年12月29日43.841基點後最闊。收市報41.643基點，是2023年12月28日後收市最闊，當日報43.448基點。連續兩日擴闊，累計4.355基點，對上一次連跌2日是2023年12月15日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至152.496基點，是2023年12月29日159.402基點後最闊。收市報148.008基點，是2023年12月28日後最闊，當日報155.115基點。

道指曾跌最多0.83%，是2023年12月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.29%。低見37401.85點，是2023年12月26日37371.83點後最低。收市報37430.19點，是2023年12月22日後收市新低，當日報37385.97點。

標指曾跌最多0.91%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.99%。低見4699.71點，是2023年12月20日4697.82點後最低。收市報4704.81點，是2023年12月20日後收市新低，當日報4698.35點。連跌3日，累計跌78.54點，對上一次連跌3日是2023年12月6日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年9月22日。

納指曾跌最多1.28%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.19%。低見14577.44點，是2023年12月13日14517.52點後最低。收市報14592.21點，是2023年12月12日後收市新低，當日報14533.4點。連跌4日，累計跌506.97點，對上一次連跌4日是2023年10月20日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年7月24日。