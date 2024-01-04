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港股ADR升6點 夜期高水109點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR升6點或0.04%，報16652點，即月恒指夜期升61點，報16755點，夜期高水109點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.65%，折合報302.54元；阿里巴巴（9988）升1.98%，折合報74.75元；美團（3690）升0.85%，折合報78.66元；匯控（0005）跌0.38%，折合報62.46元；建行（0939）跌0.14%，折合報4.56元。

道期現升0.071%；標期現升0.07%；納期現升0.07%。日本東證指數現跌1.16%；韓國KOSPI指數現跌0.42%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.3%。

VIX指數隔晚升6.36%或0.84點，報14.04點。

紐油現升0.34%或0.25美元，報72.95美元；布油現升3.1%或2.36美元，報78.25美元；金價現升0.05%或1.22美元，報2042.71美元；LME 銅期貨隔晚跌0.32%或27.5美元，報8517美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.9162厘。

今日焦點股份可留意：

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。

乘聯會料去年12月新能源乘用車廠商批發銷量增五成。

新耀萊（0970）︰被投訴至證監質疑操縱股價等，成立獨立委員會調查。

安寧（0128）兩獨董辭任，一獨董暗示大股東出手。

美高梅中國（2282）宣布農曆年發一個月薪酬之非經常性花紅。

聯交所本周五起取消大生農業金融（1103）上市地位。

國泰（0293）據報擬訂購中型寬體客機。

騰訊（0700）連續第6個交易日回購10億元，共買入2071萬股。

路透：內地大型銀行開始收緊中小型行拆借標準。

澳門續牌博彩中介人數目按年大減一半至18名。

中銀（2688）去年信用卡客戶零售簽賬額按年升兩成，創5年新高。

花旗：聚焦住宅及涉龐大資本開支發展商表現落後，新世界（0017）恒地（0012）表現受壓。

瑞銀：增加24小時通關口岸，對港零售和旅遊業帶來負面影響。

 

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