恒指今早高開26點或0.17%，報16673點，大市成交金額12億元；國指今早高開21點或0.39%，報5650點。恒生科技指數開市報3665點，升0.51%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為6.38%，下跌為4.19%，無升跌為89.42%。