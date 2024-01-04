恒指今早高開26點或0.17%，報16673點，大市成交金額12億元；國指今早高開21點或0.39%，報5650點。恒生科技指數開市報3665點，升0.51%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為6.38%，下跌為4.19%，無升跌為89.42%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、工行（1398）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。
藍籌28隻升，25隻下跌，29隻無升跌。龍湖（0960）升1.77%，報11.52元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.4%，報17.06元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，5隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報93.95元，升1.73%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報65.2元，跌0.91%。
恒指上試10天線(16690.45點)。科指上試10天線(3688.68點)。
AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。無成交，報5.39元。
乘聯會料去年12月新能源乘用車廠商批發銷量增五成。吉利（0175）開市報8.31元，升0.12%。比亞迪（1211）開市報214.2元，升1.71%。小鵬（9868）開市報55.4元，升0.82%。五菱（0305）無成交，報0.395元。理想汽車（2015）開市報138.3元，升0.95%。蔚來（9866）開市報65.2元，跌0.91%。零跑（9863）無成交，報32.65元。恒大汽車（0708）無成交，報0.435元。
新耀萊（0970）︰被投訴至證監質疑操縱股價等，成立獨立委員會調查。無成交，報1.71元。
安寧（0128）兩獨董辭任，一獨董暗示大股東出手。無成交，報0.3元。
美高梅中國（2282）宣布農曆年發一個月薪酬之非經常性花紅。開市報10.48元，無升跌。
聯交所本周五起取消大生農業金融（1103）上市地位。停牌。
國泰（0293）據報擬訂購中型寬體客機。開市報8.08元，跌0.25%。
騰訊（0700）連續第6個交易日回購10億元，共買入2071萬股。開市報304.4元，升1.26%。
路透：內地大型銀行開始收緊中小型行拆借標準。建行（0939）開市報4.56元，跌0.22%。工商銀行（1398）開市報3.76元，升0.53%。郵儲銀行（1658）開市報3.67元，升0.55%。中國銀行（3988）開市報2.95元，無升跌。交行（3328）無成交，報4.81元。招商銀行（3968）開市報26.5元，跌0.19%。
澳門續牌博彩中介人數目按年大減一半至18名。勵駿創建（1680）無成交，報0.196元。
英皇娛樂酒店（0296）無成交，報0.41元。
中銀（2688）去年信用卡客戶零售簽賬額按年升兩成，創5年新高。開市報55.75元，跌0.18%。
花旗：聚焦住宅及涉龐大資本開支發展商表現落後，新世界（0017）恒地表現受壓。新世界開市報11.42元，無升跌。恒地（0012）開市報22.45元，跌0.66%。
瑞銀：增加24小時通關口岸，對港零售和旅遊業帶來負面影響。九倉置業（1997）開市報24.4元，無升跌。希慎（0014）無成交，報15.2元。領展（0823）開市報43.15元，跌0.8%。
破頂股包括，重慶機電（2722）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升1.14%；華夏歐優股對沖（3165）創52周高，見16.8元，開市報16.8元，無升跌。
創52周低，LVJI TECH（1745）低見0.415元，開市報0.415元，跌1.19%。
異動股
上升異動股，包括，GT STEEL GROUP（8402）開市報0.445元，升14.1%；安領國際（1410）開市報0.49元，升13.95%；勝利管道（1080）開市報0.055元，升12.24%；新世紀集團（0234）開市報0.046元，升12.2%；裕承科金（0279）開市報0.047元，升11.9%；龍皇集團（8493）開市報0.49元，升11.36%；生活概念（8056）開市報0.02元，升11.11%；帝王實業控股（1950）開市報0.219元，升10.05%；恩典生命科技（2112）開市報0.295元，升9.26%；大洋集團（1991）開市報0.162元，升7.28%；FUTURE BRIGHT（0703）開市報0.159元，升6.71%。
下跌異動股，包括，GHW INTL（9933）開市報0.69元，跌8%；東方表行集團（0398）開市報3.86元，跌7.88%；國農金融投資（8120）開市報0.132元，跌5.04%；久久王（1927）開市報0.171元，跌5%；酷派集團（2369）開市報0.058元，跌4.92%；星謙發展（0640）開市報0.66元，跌2.94%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報17.9元，跌2.72%；海通恆信（1905）開市報0.79元，跌2.47%；中升（0881）開市報17.06元，跌2.4%。
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