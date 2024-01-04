報告指，最新數據顯示，2023年底中國服務業增長動力持續改善，顯示服務業景氣持續修復。新訂單、出口均創半年高。服務業用工三個月來首次回升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2023年12月製造業和服務業供需均有擴張，也要看到，當前內外需求仍不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。展望新的一年，財政政策與貨幣政策仍有空間，穩就業政策力道仍需進一步加強，更加突顯就業優先導向，緩和就業市場壓力，實際改善民生，培育市場主體長久信心。

根據國家統計局近日公布的數據，2023年12月製造業PMI下降0.4個百分點至49，服務業商務活動指數與上月持平於49.3，分別連續三個月及兩個月位於收縮區間；綜合PMI微降0.1個百分點至50.3，仍高於臨界點，顯示經濟活動持續擴張但增長放緩。

財新中國服務業PMI分項數據顯示，企業經營活動與新接業務量皆有實質增長當月服務業新訂單整體增長可觀，創下6月以來最高紀錄，許多企業反映顧客數量及顧客消費皆有增加。外需在年底持續改善，當月新出口訂單量的增長雖小幅，但已刷新下半年最高紀錄。

由於服務業供需同步改善，企業開始增加用工。儘管2023年12月服務業用工增速輕微，卻是三個月來首次用工回升。部分企業在員工使用方面仍保持謹慎，服務業就業人數增加但幅度不大。這足以消化新增訂單，有助於減輕年底產能壓力。服務業積壓業務量先前連增16個月後，在2023年12月轉為持平。

價格方面，2023年12月服務業成本壓力抬頭，投入價格加速上揚，漲幅為五個月來最高。據企業反映，年底原物料和用工成本上升，推高了經營費用。雖然投入成本上揚，但服務業收費價格增速輕微，四個月來新低。許多企業反映，為招徠和保住新業務，企業整體定價力受限。

服務業市場樂觀情緒持續反彈，企業家相信未來一年經濟景氣度會進一步提升。2023年12月的服務業經營預期指數大致位於2012年至2022年間平均值水平，但較2023年前11個月平均值偏低3個百分點。

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