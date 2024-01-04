港元現報7.8085元貶值16點子，曾貶值最多24點子，報7.8093元，亦曾升值最多11點子，報7.8058元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升25.33點子至4.92012%，是2023年12月29日後最高；1星期HIBOR升2.01點子至4.77774%；2星期HIBOR升1.87點子至4.79929%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.28點子至4.96929%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌4.29點子至4.98548%，是2023年9月7日後最低；12個月期HIBOR跌4.26點子至4.98691%，是2023年6月15日後最低。

美元指數現報102.484貶值0.01點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46292%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4776%，終止單日收窄，利差是2023年11月09日後最闊，當日差距為-0.5062%。

對上一次終止單日收窄，是2023年12月27日，當日利差報0.1087%。

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