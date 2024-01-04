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香港12月PMI升至51.3 連續兩個月高於50 業者繼續看淡業務前景

標普公布，香港12月PMI由11月的50.1升至51.3，連續兩個月高於50，及連升兩個月，12月數據亦為去年4月後高，當月報52.4。不過，業者繼續看淡業務前景。內地新訂單連續5個月緊縮。

報告指，儘管外貿需求仍然疲弱，但企業新增的訂單量和產量已重拾增長。整體銷情好轉同時推動就業增長向上，而隨着成本壓力紓緩，企業也提高了庫存量。業者雖在12月接得更多新訂單，惟卻繼續看淡業務前景。

受惠於基本需求上升、客戶採購意欲增加，因此企業新接的訂單量呈6個月以來首次增長。綜觀不同行業數據，則以消費服務業、運輸業、資訊及通訊業的業務升幅最為明顯。

出口方面，企業12月新接的訂單量與上月相若，而單從來自內地的新訂單來看，則因經濟疲弱，所以連續5個月緊縮。

新增訂單由跌轉升，為12月產量復甦提供了支持，有關升幅雖然溫和，但卻是7月以來首次，並超越訂單升幅。企業繼續處理手頭未完業務，促使積壓工作累減3月。

為持續營運，香港特區私營企業於12月連續兩月擴充人手，相關職位增長更是5月以來最佳。

相比而言，企業繼續縮減投入品的採購量，主因在於2023年底已有足夠儲備。實際上，企業持有的庫存水平連升兩月，而且升幅顯著，創兩年半以來最高。

供應商自10月以來首次延長交貨時間，反映12月的供應鏈受阻。對此，受影響業者往往提及船期延誤。

在採購價格與薪資皆呈通脹的情形下，12月的整體投入成本繼續上揚；但由於薪酬升幅回落，這大大抵消了來自原材料和運輸成本飈升的壓力，因此整體投入成本的通脹率亦見放緩。為將長久以來的成本負擔轉嫁客戶，企業選擇於12月調高售價。

雖然客戶需求和業務活動轉趨活躍，但香港特區私營企業依然看淡後續的經營發展。對於來年的經濟前景，業者更添顧慮，因此悲觀度較上月加深，但整體維持溫和。

標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，「12月香港特區PMI數據顯示，營商環境於年終明顯好轉。需求回溫，有利促進私營企業的經營活動，推動就業增長。不過，積壓工作的緊縮程度比上月加劇，而經營情緒也在2023年底更為悲觀，多個具前瞻性的PMI指標顯示，需對營商活動的預期更加審慎。好消息是成本壓力已放緩至長期平均水平，這有助企業於未來數月減輕售價壓力，從而對進一步的業務增長有利」。

 

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