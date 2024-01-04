聯儲局會議紀要發出利率仍暫需維持高位的信號，美債息連日回升，但仍在下降通道中，美股隔晚下跌，今早美期回升，亞股普遍向下。中東局勢緊張，油價隔晚升逾3%，油股、航運股上升。今晚美國亦會公布PMI、就業等數據，而香港稍後亦會公布零售數字。恒指昨日全日上下波幅僅92.71點，是2017年7月25日後最窄，今日半日波幅亦只有149點，低於10天、20天、50天等平均水平。