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恒指半日跌81點 曾跌穿20天線 科指跌0.4% 北水續流入

聯儲局會議紀要發出利率仍暫需維持高位的信號，美債息連日回升，但仍在下降通道中，美股隔晚下跌，今早美期回升，亞股普遍向下。中東局勢緊張，油價隔晚升逾3%，油股、航運股上升。今晚美國亦會公布PMI、就業等數據，而香港稍後亦會公布零售數字。恒指昨日全日上下波幅僅92.71點，是2017年7月25日後最窄，今日半日波幅亦只有149點，低於10天、20天、50天等平均水平。

恒指今早高開26點，高位升26點，低位跌122點，高低波幅150點。金融、通訊服務、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為6.38%，下跌為4.19%，無升跌為89.42%。

恒指半日跌81點或0.49%，報16564點，大市成交金額355億元；國指跌10點或0.19%，報5618點。恒生科技指數收報3630點，跌0.45%。

藍籌股成交金額15.05億元，佔大市成交4.23%；科指成份股成交金額5.69億元，佔大市成交1.6%；國指成份股成交金額8.47億元，佔大市成交2.38%。

24隻雙櫃台股，總成交0.24億元人民幣，相當於約0.26億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.92%，至101.29億元，佔大市成交797.19%。牛熊證成交金額39.68億元，減少1.71%；窩輪成交金額61.6億元，減少9.99%。

匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。阿里巴巴（9988）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，25隻下跌，29隻無升跌。東方海外（0316）升3.66%，收報116.1元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌5.03%，收報16.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，5隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報93.95元，升1.73%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報65.2元，跌0.91%。

恒指受制於10天線(16679.59點)，曾跌穿20天線(16544.78點)。科指受制於10天線(3685.18點)。

北水南下合計淨流入8.63億元，較上日減少87.34%，連續第4日流入，累計流入134.14億元，對上一次連續4日淨流入是2023年10月31日。南水北上合計淨流出64.75億元人民幣，終止單日流入。

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。收報5.39元，無升跌。

乘聯會料去年12月新能源乘用車廠商批發銷量增五成。吉利（0175）收報8.31元，升0.12%。比亞迪（1211）收報214.2元，升1.71%。小鵬（9868）收報55.4元，升0.82%。五菱（0305）收報0.395元，無升跌。理想汽車（2015）收報138.3元，升0.95%。蔚來（9866）收報65.2元，跌0.91%。零跑（9863）收報32.65元，無升跌。恒大汽車（0708）收報0.435元，無升跌。

新耀萊（0970）︰被投訴至證監質疑操縱股價等，成立獨立委員會調查。收報1.71元，無升跌。

安寧（0128）兩獨董辭任，一獨董暗示大股東出手。收報0.3元，無升跌。

美高梅中國（2282）宣布農曆年發一個月薪酬之非經常性花紅。收報10.48元，無升跌。

聯交所本周五起取消大生農業金融（1103）上市地位。停牌。

國泰（0293）據報擬訂購中型寬體客機。收報8.08元，跌0.25%。

騰訊（0700）連續第6個交易日回購10億元，共買入2071萬股。收報304.4元，升1.26%。

路透：內地大型銀行開始收緊中小型行拆借標準。建行（0939）收報4.56元，跌0.22%。工商銀行（1398）收報3.76元，升0.53%。郵儲銀行（1658）收報3.67元，升0.55%。中國銀行（3988）收報2.95元，無升跌。交行（3328）收報4.81元，無升跌。招商銀行（3968）收報26.5元，跌0.19%。

澳門續牌博彩中介人數目按年大減一半至18名。勵駿創建（1680）收報0.196元，無升跌。

英皇娛樂酒店（0296）收報0.41元，無升跌。

中銀（2688）去年信用卡客戶零售簽賬額按年升兩成，創5年新高。收報55.75元，跌0.18%。

花旗：聚焦住宅及涉龐大資本開支發展商表現落後，新世界（0017）恒地表現受壓。新世界收報11.42元，無升跌。恒地（0012）收報22.45元，跌0.66%。

瑞銀：增加24小時通關口岸，對港零售和旅遊業帶來負面影響。九倉置業（1997）收報24.4元，無升跌。希慎（0014）收報15.2元，無升跌。領展（0823）收報43.15元，跌0.8%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方美元（3096）創上市新高，見864.8元，收報862.15元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.35元，收報1037.3元，升0.04%；德康農牧（2419）創上市新高，見60元，收報53.05元，跌10.01%；重慶機電（2722）創52周高，見0.89元，收報0.89元，升1.14%；華夏歐優股對沖（3165）創52周高，見16.8元，收報16.8元，無升跌。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括南方科創板５０（3109）低見7.71元，收報7.71元，跌1.28%；ＰＰ科創５０（3151）低見5.62元，收報5.62元，跌1.14%；易方達白酒（3189）低見1.86元，收報1.86元，跌2.92%；藥師幫（9885）低見7.26元，收報7.48元，跌5.32%；Keep（3650）低見10.08元，收報10.26元，跌24.89%；途虎養車（9690）低見24.1元，收報25.35元，升1.81%；君聖泰醫藥（2511）低見11.5元，收報11.88元，升1.37%。

1隻股份創52周低，包括LVJI TECH（1745）低見0.415元，收報0.415元，跌1.19%。

異動股

上升異動股，包括，GT STEEL GROUP（8402）收報0.445元，升14.1%；安領國際（1410）收報0.49元，升13.95%；勝利管道（1080）收報0.055元，升12.24%；新世紀集團（0234）收報0.046元，升12.2%；裕承科金（0279）收報0.047元，升11.9%；龍皇集團（8493）收報0.49元，升11.36%；生活概念（8056）收報0.02元，升11.11%；帝王實業控股（1950）收報0.219元，升10.05%；恩典生命科技（2112）收報0.295元，升9.26%；大洋集團（1991）收報0.162元，升7.28%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.159元，升6.71%。

下跌異動股，包括，Keep（3650）創上市新低，見10.08元，收報10.26元，跌24.89%；德康農牧（2419）創上市新高，見60元，收報53.05元，跌10.01%；GHW INTL（9933）收報0.69元，跌8%；東方表行集團（0398）收報3.86元，跌7.88%；宜明昂科（1541）收報24.6元，跌6.99%；ＦＡ南方以太幣（3068）收報12.85元，跌5.86%；藥師幫（9885）創上市新低，見7.26元，收報7.48元，跌5.32%；國農金融投資（8120）收報0.132元，跌5.04%；久久王（1927）收報0.171元，跌5%；酷派集團（2369）收報0.058元，跌4.92%。

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