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陳茂波：AI衝擊現有工作崗位 謀探討擴大數據來港

財政司司長陳茂波出席一數字經濟發展的峰會上致辭，稱數字化帶來機遇的同時，亦帶來挑戰，例如人工智能的發展對現有工作崗位帶來的衝擊，又稱會尋求中央部委支持，探討擴大數據來港的地域和規模，以及研究數據跨境治理的框架和數據交易的可能性。

陳茂波表示，香港作為國際金融中心和科技創新樞紐，必須推動數字經濟發展，相關領域的競爭十分激烈，演變速度很快，不快速前進就會大大落後於人。

他表示，當局將加速數字基礎建設，例如正分階段設立人工超算中心；在促進數字安全有序流動和使用方面，政府層面將開放更多數據，並會進一步尋求中央部委支持，探討擴大數據來港的地域和規模，以及研究數據跨境治理的框架和數據交易的可能性；另外，會加速數字轉型步伐，數碼港將協助餐飲、零售業中小企，通過現成基礎數碼方案，解決電子支付系統等要求。

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