財政司司長陳茂波出席一數字經濟發展的峰會上致辭，稱數字化帶來機遇的同時，亦帶來挑戰，例如人工智能的發展對現有工作崗位帶來的衝擊，又稱會尋求中央部委支持，探討擴大數據來港的地域和規模，以及研究數據跨境治理的框架和數據交易的可能性。