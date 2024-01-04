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渣打料今年恒指在16000點至17500點波動

渣打預期，恒指今年會在16000點至17500點波動，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，雖然今年有美國減息的利好因素，但預期今年內地經濟仍較疲弱，如早前公布12月製造業PMI顯示新訂單收縮，內房問題亦未完全解決，在政策預見度相對不明確下，除電動車等政策支持行業外，今年企業盈利表現將會受限。雖然目前中國股票估值低，但欠缺大型經濟支持政策，帶動股價上升的趨化劑，惟若內地的政策力度有驚喜，或使大市重回正軌，恒指可回升至18000至20000點。

渣打維持整體中國股票中性評級，不過上調科技行業評級，與通訊和非必需消費品同列為超配。鄭子豐表示，同一行業個別股票表現將繼續分化，例如去年京東（9618）下跌兩成，但拼多多（美：PDD）上升七成。他看好較市值並非最大，內地本土市佔率正在增加的公司，它們非最受國際投資者關注，受外資流出的影響也最少，另外因應內地消費降級，亦較為看好針對價格敏感消費者，主打折扣的電商平台。除此以外，他亦看好旅遊概念股，如澳門博彩股可受惠賭收回暖。

渣打今年較看好美股、日股和成熟市場政府債券。美股方面從神奇七俠，轉而看好盈利表現向好的半導體和其他科技股，他們亦預期今年美國6月開始減息，全年減息1.25厘。

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