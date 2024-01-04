渣打維持整體中國股票中性評級，不過上調科技行業評級，與通訊和非必需消費品同列為超配。鄭子豐表示，同一行業個別股票表現將繼續分化，例如去年京東（9618）下跌兩成，但拼多多（美：PDD）上升七成。他看好較市值並非最大，內地本土市佔率正在增加的公司，它們非最受國際投資者關注，受外資流出的影響也最少，另外因應內地消費降級，亦較為看好針對價格敏感消費者，主打折扣的電商平台。除此以外，他亦看好旅遊概念股，如澳門博彩股可受惠賭收回暖。

渣打今年較看好美股、日股和成熟市場政府債券。美股方面從神奇七俠，轉而看好盈利表現向好的半導體和其他科技股，他們亦預期今年美國6月開始減息，全年減息1.25厘。

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