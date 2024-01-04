保誠（2378）公布全新「保誠財務健康指數」調查，調查發現以滿分100分計，受訪者整體財務健康狀况達53.1分，而「未來財務自由度」，則達47.5分；至於「現時財務安全感」及「未來財務安全感」指數，分別錄得59.9分及52.6分。
調查亦發現，受訪者會約52%每月收入分配予日常開支上，約31%分配予儲蓄上，約16%則用於投資上；其中投資類別中，約57%受訪者投資予股票，而投資予儲蓄保、債券及外幣，其比例則佔35%、21%及14%。
該問卷於去年9月進行網上問卷調查，訪問733名年齡介乎18至60歲的市民。
另外，保誠宣布於明日正式推出升級版「雋逸人生」延期年金計劃，投保年齡涵蓋21至75歲，供5年或10年供款期選擇。
保誠保險產品管理部首席產品管理總監馮偉成表示，留意到近期香港及內地客戶，於保證現金流產品的需求有明顯提升，其中以大陸客戶需求較大，因內地此類產品選擇不大。
馮偉成指出，香港交稅人口購買年金百分比不高，認為年金市場仍有發展空間，對其市場抱有期望。
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