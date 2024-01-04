瑞銀高級中國經濟學家張寧預計，今年房地產整體跌幅收窄，助帶動消費信心恢復，加上中國政府措施的配合，以及高端產品的出口改善，在沒有低基數因素下，料今年經濟增長為4.4%。不過，他指出，若房地產未能轉勢反而進一步惡化，經濟增長將會在4%以下，而其他風險包括中國政府在基建、消費層面的政策仍偏向溫和；中美關係或會惡化，影響中國科技領域的出口。
張認為，人行今年將繼續降準約25至50基點，政策利率減少10至20基點，財政赤字率維持3.5至3.8%，惟降息幅度不宜高估。至於人民幣兌美元走勢，他表示美國聯儲局尚未減息，而且中國政府貨幣政策仍寬鬆，短期內繼續受壓，料人民幣下半年才會轉強至7。
A股方面，瑞銀全球投資銀行研究大中華區研究部總監連沛堃表示，現時其估值吸引且企業盈利增長達一成增長，當中看好互聯網、零售消費等增長較強的板塊，惟看淡防守性較重的板塊如內銀、基建等板塊，因盈利增長空間有限。
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