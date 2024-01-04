藍佛安提到，2023年初，依照黨中央關於積極的財政政策要加力提效的部署，財政赤字率依3%安排。第四季，支持災後復原重建及提升防災減災救災能力，相應地，全國財政赤字率從3%提高到3.8%左右。雖然赤字率提升了，但政府負債率仍處於合理區間。

藍佛安表示，今年將安排「一定規模」的赤字，繼續安排「適當規模」的地方政府專項債券，適度擴大財政支出規模，更好發揮拉動國內需求、促進經濟循環的作用。

藍佛安表示，今年還會合理安排政府投資規模，在維持政府整體槓桿率基本穩定原則下，支持地方加大重點領域補短，提高投資效率。此外，還會加強均衡性轉移支付力度，優化調整稅費政策。中央對地方轉移支付仍然保持一定規模，並向困難地區和欠發達地區傾斜，強化財力薄弱地區的資金保障。他稱，要落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。

藍佛安表示，首要任務是高品質發展，其中包括支持促進消費、擴投資、穩外貿，更好統籌國內國際循環。營造公平競爭市場環境，圍繞居民消費升級，要積極參與國際財經交流合作，支持建構面向全球的高標準自由貿易區網絡，鞏固外貿外資基本盤。

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