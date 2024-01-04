moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地財長：今年將安排「一定規模」赤字 正設法刺激內需

人民日報報道， 中國財政部長藍佛安表示，「將確保財政總的支出規模增加」，北京當局正在想方設法刺激內需，幫助全球第二大經濟體恢復增長動能。

藍佛安提到，2023年初，依照黨中央關於積極的財政政策要加力提效的部署，財政赤字率依3%安排。第四季，支持災後復原重建及提升防災減災救災能力，相應地，全國財政赤字率從3%提高到3.8%左右。雖然赤字率提升了，但政府負債率仍處於合理區間。

藍佛安表示，今年將安排「一定規模」的赤字，繼續安排「適當規模」的地方政府專項債券，適度擴大財政支出規模，更好發揮拉動國內需求、促進經濟循環的作用。

藍佛安表示，今年還會合理安排政府投資規模，在維持政府整體槓桿率基本穩定原則下，支持地方加大重點領域補短，提高投資效率。此外，還會加強均衡性轉移支付力度，優化調整稅費政策。中央對地方轉移支付仍然保持一定規模，並向困難地區和欠發達地區傾斜，強化財力薄弱地區的資金保障。他稱，要落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。

藍佛安表示，首要任務是高品質發展，其中包括支持促進消費、擴投資、穩外貿，更好統籌國內國際循環。營造公平競爭市場環境，圍繞居民消費升級，要積極參與國際財經交流合作，支持建構面向全球的高標準自由貿易區網絡，鞏固外貿外資基本盤。

 

其他報道

瑞銀料中國今年GDP增長4.4% 內房風險管理定成敗

保誠調查：港人整體財務健康狀況達53.1分

渣打料今年恒指在16000點至17500點波動

【有片：埋身擊】騰訊網易或已完成反彈 不宜繼續追買

積金評級：去年12月MPF人均賺約5200元　3年來首錄正回報

恒指半日跌81點 曾跌穿20天線 科指跌0.4% 北水續流入

陳茂波：AI衝擊現有工作崗位 謀探討擴大數據來港

比亞迪超越特斯拉成為電動車霸主 馬斯克：兩家公司沒有可比性