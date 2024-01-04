企業也無所適從，高管們聽到的是高層官員的動聽話語，看到的卻是當局調查諮詢公司、擴大隱晦不明的反間諜法並限制數據訪問。兩項衡量在華外商直接投資(FDI)的官方指標去年跌至紀錄低點，其中一項指標更是首次出現收縮。

在中國展業的商界領袖告訴彭博社，中國政府在安全和經濟方面發出的矛盾信號令投資者變得更加謹慎。根據六位不願具名的官員，地方官員也把經濟增長放在次要地位，同時努力避免犯下政治錯誤。

中國歐盟商會主席Jens Eskelund稱。「在愈來愈多關於中國市場的問題中，最重要的一個是，中國希望與外國企業保持什麼樣的關係」，「由於中國政府釋放出了矛盾的信息，企業不知道自己的位置」。

對於負責落實習近平願景的地方官員來說，以哪個目標為重是顯而易見的。彭博社報道，根據與六位官員的交流，地方官員主要關心的是政治。這些官員直接參與浙江、四川等省的地方經濟發展政策。

兩位官員表示，經濟增長不是績效考評的關鍵指標，北京對外資的熱情言辭是說給海外聽的。他們的言論反映了商界領袖在應對官僚解讀北京信號方面所面臨的挑戰。

中國商務部和證監會沒有回覆彭博社查詢。

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