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三間發鈔銀行將於本月25日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

金管局及3間發鈔銀行滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港宣布，3間發鈔銀行的分行將於1月25日（星期四）至2月9日（星期五）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。

「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措措施，包括於提供換鈔服務的首3天，即1月25日（星期四）至1月27日（星期六），提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務。

此外，由1月18日（星期四）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

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