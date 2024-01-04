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奧思：人均消費大致回到疫前水平 門店擴張步伐審慎

奧思集團（1161）執行董事及行政總裁譚肇基表示，現時客戶預約及人均消費已近乎回到疫情前水平，85%現有會延續療程，不過考慮到現時經濟情況，集團未有加價，反而提供額外回贈及優惠。

他又指，港人北上對美容服務行業影響不太大，因為醫生操作、療程效果及配套安全，加上香港引入儀器較內地更快，所以影響不算大。現時集團美容服務以本地客為主，佔約80%至90%，亦有一定內地客人到訪尖沙咀、銅鑼灣店。

門店網絡方面，譚肇基表示，集團上財年租金成本佔收入為16.9%，主要受惠於疫情租金回落，集團在疫情期間亦加快擴張步伐，未來開店步伐將轉趨審慎，因與業主傾租較疫情不太優厚，例如免租期較短，料未來或新增1至2間門店，主要考慮新商場。

他又稱，今年有20%至25%門店到期需要續租，料續租租金可稍為回落，集團亦會繼續物色收購日韓品牌的機遇。

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