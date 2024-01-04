moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

TikTok否認美國電商交易額擬擴至175億美元

彭博社引述消息指，TikTok計劃今年大幅擴大美國電商業務，最高可達175億美元。不過，其後TikTok發布聲明稱，報道提到的美國商品交易額數據猜測不準確。另外，The Information引述TikTok發給賣家的消息報道稱，TikTok將在未來幾個月把應用內銷售佣金從2%上調至8%。

報道引述消息指，最近幾周在內部會議上，討論了美國版的TikTok Shop在2024年的商品交易額目標，可能仍會根據業務情況作出調整。

TikTok設定的這一大膽目標，不僅會與亞馬遜產生競爭，還會與頗受美國年輕人喜愛的Temu和Shein展開較量。這兩家競爭對手也是中資公司所有，不同的是TikTok主要憑借社交媒體影響力和視頻吸引力吸引買家。

彭博社去年報道，TikTok擬將旗下全球電商業務規模擴大到200億美元，並寄望於東南亞市場快速增長。該公司現在希望擴大美國和拉丁美洲的銷售。

另外，The Information引述TikTok發給賣家的消息報道稱，TikTok將在未來幾個月把應用內銷售佣金從2%上調至8%。TikTok商店還開始削減對賣家的一些補貼。佣金將分階段上調，大部分銷售的佣金將在4月1日上調至6%，然後在7月1日上調至8%。

TikTok發言人向賣家證實消息，但沒有向The Information發表更多評論。

其他報道

惠譽下調內地四大資產管理公司評級

奧思：人均消費大致回到疫前水平 門店擴張步伐審慎

The ONE、皇室堡推「 eSHOP睇戲 Shopping雙重優惠」

三間發鈔銀行將於本月25日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.43% 創板指危站1800點

彭博社：中國官方信號矛盾企業無所適從 經濟增長非官員首要任務 熱情言辭是說給海外聽

內地財長：今年將安排「一定規模」赤字 正設法刺激內需