彭博社引述消息指，TikTok計劃今年大幅擴大美國電商業務，最高可達175億美元。不過，其後TikTok發布聲明稱，報道提到的美國商品交易額數據猜測不準確。另外，The Information引述TikTok發給賣家的消息報道稱，TikTok將在未來幾個月把應用內銷售佣金從2%上調至8%。
報道引述消息指，最近幾周在內部會議上，討論了美國版的TikTok Shop在2024年的商品交易額目標，可能仍會根據業務情況作出調整。
TikTok設定的這一大膽目標，不僅會與亞馬遜產生競爭，還會與頗受美國年輕人喜愛的Temu和Shein展開較量。這兩家競爭對手也是中資公司所有，不同的是TikTok主要憑借社交媒體影響力和視頻吸引力吸引買家。
彭博社去年報道，TikTok擬將旗下全球電商業務規模擴大到200億美元，並寄望於東南亞市場快速增長。該公司現在希望擴大美國和拉丁美洲的銷售。
另外，The Information引述TikTok發給賣家的消息報道稱，TikTok將在未來幾個月把應用內銷售佣金從2%上調至8%。TikTok商店還開始削減對賣家的一些補貼。佣金將分階段上調，大部分銷售的佣金將在4月1日上調至6%，然後在7月1日上調至8%。
TikTok發言人向賣家證實消息，但沒有向The Information發表更多評論。
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