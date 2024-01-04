為提升服務彈性，匯豐將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。可留意的是，流動銀行只提供港幣20元「迎新鈔」。

提供20元及50元「迎新鈔」自動櫃員機之理財易中心位置:

分行 地址 旺角 旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈高層地下 觀塘 觀塘開源道71號皇子大廈地下 屯門市廣場 屯門市廣場第二期高層地下1號舖 流動銀行 https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/ways-to-bank/branch/mobile/

此外，客戶可於2024年1月25日至2月9日匯豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用匯豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年將善用本行完善的多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。

為減少客戶輪候時間，匯豐將繼續往年的網上預約和票務安排：

網上預約

由2023 年1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或 匯豐香港網站 ， 可預約在2024年1月25日至2月9 日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值港幣3,000元或6,000元

可預約在2024年1月25日至2月9 日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值港幣3,000元或6,000元 本行會以短訊向客戶確認預約

票務安排