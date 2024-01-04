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匯豐推自動櫃員機「迎新鈔」提款服務

新年將至，不少市民已準備換新鈔過年。匯豐（0005）宣布，將於2024年1月25日至2月9日期間實施特別安排，以滿足客戶農曆新年期間對新鈔和「迎新鈔」的需求。

為提升服務彈性，匯豐將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。可留意的是，流動銀行只提供港幣20元「迎新鈔」。

提供20元及50元「迎新鈔」自動櫃員機之理財易中心位置:

分行

地址

旺角

旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈高層地下

觀塘

觀塘開源道71號皇子大廈地下

屯門市廣場

屯門市廣場第二期高層地下1號舖

流動銀行

https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/ways-to-bank/branch/mobile/

此外，客戶可於2024年1月25日至2月9日匯豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用匯豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年將善用本行完善的多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。

為減少客戶輪候時間，匯豐將繼續往年的網上預約和票務安排：

網上預約

  • 由2023 年1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或匯豐香港網站可預約在2024年1月25日至2月9 日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值港幣3,000元或6,000元
  • 本行會以短訊向客戶確認預約

票務安排

  • 2023 年1 月25 日至27 日，匯豐分行會提早一小時於早上8 時開始營業；
  • 客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔
  • 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝
  • 客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」
  • 匯豐卓越理財尊尚及匯豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取提供港幣20元及50元「迎新鈔」自動櫃員機之理財易中心位置