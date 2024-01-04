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金沙中國擬發一個月績效獎金及於3月加薪

繼較早前美高梅中國（2282）宣布於2024年農曆新年期間，向合資格員工發放相當於一個月薪酬的非經常性花紅之後，澳門傳媒亦引述金沙中國（1928）指，會於1月31日向所有任職滿一年的合資格全職員工發放相等於一個月薪酬的績效獎金。同時更於3月1日起加薪。其估計，在2.6萬名員工中，會有99%受惠。

服務未滿一年並於2023年10月1日前入職者，及於獎金發放當日仍受僱的所有合資格全職員工，則按比例獲發績效獎金。至於稅前月薪不超過1.3萬澳門元的合資格全職員工，則將獲加薪600元澳門元，相當於4.7%至5.4%的薪酬調升；稅前月薪超過1.3萬元的合資格全職員工，則將獲加薪2.5%。

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金沙中國總裁王英偉表示，隨著旅遊業復甦，公司成員齊心合力，公司業務迅速回復，持續蓬勃發展，取得斐然成就，因此宣布向合資格員工發放績效獎金及加薪。

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