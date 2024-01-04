服務未滿一年並於2023年10月1日前入職者，及於獎金發放當日仍受僱的所有合資格全職員工，則按比例獲發績效獎金。至於稅前月薪不超過1.3萬澳門元的合資格全職員工，則將獲加薪600元澳門元，相當於4.7%至5.4%的薪酬調升；稅前月薪超過1.3萬元的合資格全職員工，則將獲加薪2.5%。

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金沙中國總裁王英偉表示，隨著旅遊業復甦，公司成員齊心合力，公司業務迅速回復，持續蓬勃發展，取得斐然成就，因此宣布向合資格員工發放績效獎金及加薪。

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