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Costco開市客深圳旗艦店即將開幕 Wechat Pay HK聯手推出獨家優惠

Costco開市客深圳旗艦店即將於1月12日於深圳龍華區紅山站旁邊正式開幕，Wechat Pay HK將於1月中旬向每位WeChat Pay HK用戶送出價值港幣128.88元的大禮包，並且整個2月每位以WeChat Pay HK 港幣消費的用戶即可享三倍WePoints積分。

HK$128,88 大禮包共有 5 項優惠，包括，其一，限量 Costco 開市客微信小程序專屬優惠券，可享滿 HK$200 減 HK$20 優惠；其二，線下透過掃瞄店内推廣海報，可享滿 HK$400 減 HK$20優惠；其三，人人可領 HK$50 電子現金券禮包，在内地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券；其四，首次在内地消費的 WeChat Pay HK 用戶可領 HK$20 電子現金券禮包；其五，於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店内推廣海報獲取 HK$200 減 HK$18.88 優惠券。

Costco深圳旗艦店位置較為方便。從香港西九龍站乘搭高鐵到深圳北站，再乘車 10 分鐘，即可到達 Costco 開市客旗艦店。店內設有三層室内停車場以及一個室外停車場共設立近 1,000 個停車位，亦設有電動車充電站。

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