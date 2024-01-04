渣打表示，2024年1月18日(星期四)早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取，省卻排隊時間。預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。

渣打又指，分行將於2024年1月25日(星期四)至2月9日(星期五)提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。為確保服務更流暢，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。另外，分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。

可留意的是，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。

此外，渣打有分行將特設長者專屬櫃位及關愛座方便有需要人士。詳情如下：

設關愛座分行 ：

中香港仔分行、鰂魚涌分行 、德輔道中分行、188 德輔道中分行、太古城中心分行、旺角分行、觀塘分行、沙田廣場分行、元朗分行及屯門分行。

設長者專屬櫃位分行：

元朗分行、沙田廣場分行及觀塘分行。

網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇：

新鈔 +「迎新鈔」套裝：

100張面額$20 新鈔及20張面額$50新鈔; 及20張面額$50「迎新鈔」，總值4,000港元。

新鈔套裝：

100張面額$20新鈔及20張面額$50新鈔，總值3,000港元

「迎新鈔」套裝 ：

20張面額$50「迎新鈔」，總值1,000港元。

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