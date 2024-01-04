渣打銀行（香港）公布，將於1月18日早上9時起開放網上預訂新鈔兌換服務。該行今年將加入「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，或透過SCMobile向親友派e-利是，支持環保。 另外，本行分行於亦會作出特別安排，確保市民能舒適快捷地兌換新鈔。
渣打表示，2024年1月18日(星期四)早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取，省卻排隊時間。預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。
渣打又指，分行將於2024年1月25日(星期四)至2月9日(星期五)提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。為確保服務更流暢，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。另外，分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。
可留意的是，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。
此外，渣打有分行將特設長者專屬櫃位及關愛座方便有需要人士。詳情如下：
中香港仔分行、鰂魚涌分行 、德輔道中分行、188 德輔道中分行、太古城中心分行、旺角分行、觀塘分行、沙田廣場分行、元朗分行及屯門分行。
100張面額$20 新鈔及20張面額$50新鈔; 及20張面額$50「迎新鈔」，總值4,000港元。
100張面額$20新鈔及20張面額$50新鈔，總值3,000港元
20張面額$50「迎新鈔」，總值1,000港元。
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