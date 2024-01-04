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港交所歐冠昇：中國GDP預測有所改善 打破近期外界質疑

港交所（0388）行政總裁歐冠昇於世界經濟論壇官網撰文，指中國GDP預測有所改善，打破近期外界對於中國經濟前景發展的質疑。歐冠昇指中國去年第三季GDP增長快於預期，GDP增長4.9%，令國際貨幣基金組織（IMF）將其GDP增長預測，由5%上調至5.4%。

歐冠昇撰文《以長期視角看中國的三個理由》，表示中國境內股票及債券市場於全球排名第２位；而中國於2022年亦成為最大的新股集資市場，佔全球IPO發行量39%，有望於去年維持其排名；他亦提到，隨著中國經濟開放及退休年金改革，中國資本市場有望於未來十年，由30萬億美元至100萬億元，而中國投資者的財富由銀行存款及房地產，流進資本市場的進程亦發展順利。

歐冠昇指，香港的互聯互通計劃，讓國際投資者更容易進入中國金融市場，於中國及全球經濟發展扮演重要角色；他亦提到，香港資本市場連繫中國創業家及創新者，以提供專業服務及資本，並以港交所旗下的新特專科技公司上市規則為其中一個的實例。

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