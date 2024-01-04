摩根將股票評級上調至溫和超配，債券維持建設性看法。該行指，全球增長趨勢接近、各地經濟周期不同步和金融限制水平下降，將支持股票和債券，提高多資產投資組合潛力。由於各地經濟周期在今年持續不同步，各地投資回報會較為分散，選股帶來的超額回報仍會存在。在利率下降支持下，預期今年標普500指數今年可以上試5000點水平，美股庫存改善推動周期性增長，料今年美股正面表現可擴大科技以外行業。

債券方面，隨着聯儲局轉向鴿派，債息明顯趨跌，該行較看好美債，因為一旦美國經濟增長令人失望，美債可為投資者提供保護，相對該行懷疑對歐洲會否先於美國減息，並預計日本央行將會升息並進一步結束買債，為今年初日本政府債券債息帶來上行壓力，因此對歐洲和日本債券看法較為謹慎。

摩根基本假設美國2024年增長放緩但不出現衰退，整體信貸產品的總收益率可能會繼續提供有吸引力的利差。以歷史標準衡量，整體信用利差很小，但證券化信貸、短期交叉信貸和高收益債券交易價格繼續低於面額，認為有投資機會。

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