摩根資產管理發表第一季環球資產配置觀點，該行環球多資產策略師盛楠認為，新興市場股票雖然便宜，但缺乏推動反彈的趨化劑。若要新興市場股票，特別是中國股票氣氛好轉，需要見到盈利持續地改善、環球商品周期明顯轉升，以及內地持續地支持房地產行業。
摩根將股票評級上調至溫和超配，債券維持建設性看法。該行指，全球增長趨勢接近、各地經濟周期不同步和金融限制水平下降，將支持股票和債券，提高多資產投資組合潛力。由於各地經濟周期在今年持續不同步，各地投資回報會較為分散，選股帶來的超額回報仍會存在。在利率下降支持下，預期今年標普500指數今年可以上試5000點水平，美股庫存改善推動周期性增長，料今年美股正面表現可擴大科技以外行業。
債券方面，隨着聯儲局轉向鴿派，債息明顯趨跌，該行較看好美債，因為一旦美國經濟增長令人失望，美債可為投資者提供保護，相對該行懷疑對歐洲會否先於美國減息，並預計日本央行將會升息並進一步結束買債，為今年初日本政府債券債息帶來上行壓力，因此對歐洲和日本債券看法較為謹慎。
摩根基本假設美國2024年增長放緩但不出現衰退，整體信貸產品的總收益率可能會繼續提供有吸引力的利差。以歷史標準衡量，整體信用利差很小，但證券化信貸、短期交叉信貸和高收益債券交易價格繼續低於面額，認為有投資機會。
其他報道
The ONE、皇室堡推「 eSHOP睇戲 Shopping雙重優惠」
滬深三大指數午後向下 滬指跌0.43% 創板指危站1800點
彭博社：中國官方信號矛盾企業無所適從 經濟增長非官員首要任務 熱情言辭是說給海外聽
積金評級：去年12月MPF人均賺約5200元 3年來首錄正回報
恒指半日跌81點 曾跌穿20天線 科指跌0.4% 北水續流入
香港12月PMI升至51.3 連續兩個月高於50 業者繼續看淡業務前景