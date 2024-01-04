由2024年1月25日起，中銀香港分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔，供客戶兌換。為減少客戶輪候的時間，客戶可從1月18日起透過手機銀行及本行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。此外，本行分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業；設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

中銀香港今年將繼續在BoCPay及手機銀行提供「Phone利是」服務，推出時尚節慶主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是，每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅，並可參與獎賞高達港幣8,888元的大抽獎，如使用BoCPay派發更可享額外獎賞，派得愈多賞得愈多。如客戶尚未持有

中銀香港賬戶，均可透過BoCPay或手機銀行進行開戶，最快幾步完成，即可派發電子利是。

此外，中銀香港將針對家庭客群以及年輕客群等不同受眾推出連串新春推廣及獎賞，送出人氣龍年吉祥物禮品，與市民同賀新禧。

其餘銀行換新鈔安排：

渣打：1月18日起開放網上預訂新鈔服務

匯豐推自動櫃員機「迎新鈔」提款服務