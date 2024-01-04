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恒指收市跌0.43點 大市、雙幣股成交兩周最少 北水流入減68%

聯儲局會議紀錄引發隔晚美股跌、美息有限度升，港股今早跟跌，但跌幅有限，市場觀望美國今晚PMI、就業數據，恒指全日波幅較上日回升，但仍處於10天、20天、50天等平均水平之下。除此之外，大市成交、雙幣股成交及佔大市比率均跌至兩周低，北水流入亦減少。中東局勢緊張，油價隔晚升逾3%，油股、航運股上升。市場續炒ATM及指數基金，而細價股波動仍大，多隻半新股創新低。

成交最多的仍是ATM及盈富（2800），50大升幅榜門檻為11%，創業板股佔十大升幅一半，海天天線（8227）升55%。50大跌幅榜門檻為跌9.3%，跌最多的是Keep（3650），跌34.11%。

半新股個別發展，藥師幫（9885）、Keep（3650）、途虎養車（9690）、君聖泰醫藥（2511）、創上市新低，新傳企劃（1284）平上市低位。德康農牧（2419）創上市新高

恒指今早高開26點，高位升26點，低位跌130點，高低波幅157點。金融、通訊服務、實業、衛生保健股推低大市。上升股份比例為26.71%，下跌為35.29%，無升跌為37.99%。

恒指收市跌0.43點或0%，報16645點，大市成交金額703億元，較上日減少11.2%，是2023年12月21日695.67億元成交後最少；國指升20點或0.36%，報5649點。恒生科技指數收報3654點，升0.23%。

藍籌股成交金額360.44億元，佔大市成交51.27%；科指成份股成交金額179.83億元，佔大市成交25.58%；國指成份股成交金額301.02億元，佔大市成交42.81%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，是去年12月20日後新低，當日約0.42億元人民幣。今日24隻雙櫃台股總成交相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.07%，同為去年12月20日後新低，當日報0.051%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.95%，至87.15億元，佔大市成交12.38%。牛熊證成交金額42.18億元，增加6.29%；窩輪成交金額44.96億元，減少27%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，47隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升3.48%，收報115.9元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.94%，收報13.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報28.8元，升4.73%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報17.64元，跌2.22%。

恒指受制於10天線(16687.71點)，曾跌穿20天線(16548.84點)。科指受制於10天線(3687.66點)。

北水南下合計淨流入21.51億元，較上日減少68.45%，連續第4日流入，累計流入147.02億元，對上一次連續4日淨流入是2023年10月31日。南水北上合計淨流出39.36億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

金沙中國（1928）擬發一個月績效獎金及於3月加薪。收報23.1元，跌1.07%。

中東局勢緊張，中石油（0857）收報5.37元，升2.68%；中海油（0883）收報13.36元，升2.77%。

今早及隔晚消息股表現

AEON CREDIT（0900）最快今日公布業績。收報5.45元，升1.11%。

乘聯會料去年12月新能源乘用車廠商批發銷量增五成。吉利（0175）收報8.33元，升0.36%。比亞迪（1211）收報209.6元，跌0.47%。小鵬（9868）收報54.95元，無升跌。五菱（0305）收報0.41元，升3.8%。理想汽車（2015）收報140.1元，升2.26%。蔚來（9866）收報65.3元，跌0.76%。零跑（9863）收報32.95元，升0.92%。恒大汽車（0708）收報0.435元，無升跌。

新耀萊（0970）︰被投訴至證監質疑操縱股價等，成立獨立委員會調查。收報1.63元，跌4.68%。

安寧（0128）兩獨董辭任，一獨董暗示大股東出手。收報0.31元，升3.33%。

美高梅中國（2282）宣布農曆年發一個月薪酬之非經常性花紅。收報10.32元，跌1.53%。

聯交所本周五起取消大生農業金融（1103）上市地位。停牌。

國泰（0293）據報擬訂購中型寬體客機。收報8.26元，升1.98%。

騰訊（0700）連續第6個交易日回購10億元，共買入2071萬股。收報298.8元，跌0.6%。

路透：內地大型銀行開始收緊中小型行拆借標準。建行（0939）收報4.6元，升0.66%。工商銀行（1398）收報3.78元，升1.07%。郵儲銀行（1658）收報3.65元，無升跌。中國銀行（3988）收報2.97元，升0.68%。交行（3328）收報4.84元，升0.62%。招商銀行（3968）收報26.65元，升0.38%。

澳門續牌博彩中介人數目按年大減一半至18名。勵駿創建（1680）收報0.209元，升6.63%。英皇娛樂酒店（0296）收報0.405元，跌1.22%。

中銀（2688）去年信用卡客戶零售簽賬額按年升兩成，創5年新高。收報56.85元，升1.79%。

花旗：聚焦住宅及涉龐大資本開支發展商表現落後，新世界（0017）恒地表現受壓。新世界收報11.24元，跌1.58%。恒地（0012）收報22.8元，升0.88%。

瑞銀：增加24小時通關口岸，對港零售和旅遊業帶來負面影響。九倉置業（1997）收報24.05元，跌1.43%。希慎（0014）收報15.02元，跌1.18%。領展（0823）收報42.9元，跌1.38%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.74元，收報2.66元，升3.1%；豐城控股（2295）創上市新高，見2.06元，收報2.06元，升3%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.39元，收報2.29元，跌1.29%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.23元，收報0.225元，升0.45%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1096.7元，收報1096.5元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見864.8元，收報862.1元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.4元，收報1037.4元，升0.05%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.206元，收報3.206元，升1.58%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.8元，收報542.8元，升0.04%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1026.75元，收報1026.75元，升0.02%；德康農牧（2419）創上市新高，見60元，收報54.5元，跌7.55%；萬洲（0288）創52周高，見5.1元，收報5.03元，升1.41%；卡姆丹克（0712）創52周高，見0.225元，收報0.195元，升30%；中煤能源（1898）創52周高，見7.6元，收報7.57元，升1.2%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.02元，收報5元，升3.09%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.325元，收報0.315元，升1.61%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.35元，收報1.28元，跌0.78%；先豐服務集團（0500）創52周高，見0.43元，收報0.285元，跌5%；鄭煤機（0564）創52周高，見9.2元，收報8.79元，升0.23%；卡姆丹克太陽能（0712）創52周高，見0.225元，收報0.195元，升30%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.1元，收報5.03元，升1.41%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見6.68元，收報6.77元，跌1.31%；希望教育（1765）低見0.315元，收報0.32元，跌4.48%；華顯光電（0334）低見0.182元，收報0.189元，跌0.53%；實德環球（0487）低見0.037元，收報0.048元，升20%；海螺環保（0587）低見1.49元，收報1.5元，跌0.66%；中國航天萬源（1185）低見0.056元，收報0.058元，跌7.94%；傳遞娛樂（1326）低見0.027元，收報0.028元，跌15.15%；周黑鴨（1458）低見2.02元，收報2.05元，跌2.84%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見6.22元，收報6.49元，升0.62%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.24元，收報1.27元，跌2.31%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，中海宏洋（0081）低見1.96元，收報2.15元，跌2.27%；海底撈（6862）低見13.34元，收報13.64元，跌3.94%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.62元，無升跌；安踏（2020）低見68元，收報70.3元，跌2.63%；龍湖（0960）低見11.02元，收報11.16元，跌1.41%；龍湖集團（0960）低見11.02元，收報11.16元，跌1.41%；東勝旅遊（0265）低見0.026元，收報0.028元，跌6.67%；歐化（1711）低見0.095元，收報0.095元，無升跌；遠東發展（0035）低見1.32元，收報1.34元，升0.75%；中國海外宏洋集團（0081）低見1.96元，收報2.15元，跌2.27%。

異動股

上升異動股，包括，海天天綫（8227）收報0.63元，升55.56%；中油潔能控股（1759）收報0.55元，升50.68%；浙江永安（8211）創52周高，見0.095元，收報0.095元，升43.94%；晉安實業（2292）收報1.16元，升43.21%；中國基礎能源（8117）收報0.051元，升37.84%；卡姆丹克（0712）創52周高，見0.225元，收報0.195元，升30%；中國新消費集團（8275）收報0.295元，升22.92%；中國順客隆（0974）收報0.76元，升22.58%；超媒體控股（0072）收報0.234元，升21.88%；廣駿集團控股（8516）收報0.143元，升21.19%。

下跌異動股，包括，Keep（3650）創上市新低，見9元，收報9元，跌34.11%；豐德麗控股（0571）見52周低0.14元，收報0.14元，跌30%；永發置業（0287）見52周低5元，收報5元，跌25.37%；ATLINKS（8043）收報0.175元，跌19.72%；京基金融國際（1468）見52周低0.28元，收報0.29元，跌19.44%；西王置業（2088）收報0.071元，跌19.32%；普匯中金國際（0997）收報0.038元，跌17.39%；亦辰集團（8365）收報0.063元，跌17.11%；雲南水務（6839）收報0.246元，跌16.61%；歲寶百貨（0312）收報0.048元，跌15.79%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.022元，跌15.38%。

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