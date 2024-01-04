政府統計處公布，香港2023年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為342億元，按年升15.9%，勝市場預期的升11.6%，累計連升12個月。扣除價格變動後，2023年11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升12.4%。2023年首11個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升17.1%；總銷貨數量就升14.7%。
去年11月零售業總銷貨價值中網上銷售佔9.3%，其銷售價值的臨時估計為32億元，按年下跌16.1%。
按零售商主要類別計，2023年11月電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值上升0.8%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升60.8%；其他未分類消費品升29%；服裝升54.1%；食品、酒類飲品及煙草升6.3%；百貨公司貨品升%；藥物及化妝品升38.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升24.4%；中藥升33.7%；書報、文具及禮品升11.1%；眼鏡店升17.8%。
另外，2023年11月超級市場貨品的銷貨價值下跌5.0%；汽車及汽車零件下跌22.9%；燃料下跌12.8%；傢具及固定裝置下跌13.1%。
政府發言人表示，訪港旅遊業恢復，零售業總銷貨價值去年11月按年明顯上升。展望未來，訪港旅遊業進一步恢復應會繼續惠及零售業，住戶收入持續改善，以及政府和業界推出的多項推廣計劃及活動亦應會提供支持。
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