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京東物流等三間快遞商被約談 涉違規寄遞煙花爆竹

國家郵政局市場監管司與應急管理部及公安部近日聯合約談圓通速遞、韻達速遞及京東物流（2618）3間快遞企業，涉嫌違規寄遞煙花爆竹。

約談指出，根據2016年11月7日國家郵政局、公共安全部、國家安全部聯合發布《禁止寄送物品管理規定》（國郵發〔2016〕107號），煙火爆竹等易燃易爆物品屬於國家 明令禁止寄遞物品。而在近期檢查和辦案中發現，一些企業和人員利用圓通速遞、韻達速遞、京東物流三家企業，透過「網路+寄遞」方式違規寄遞煙火，對寄送管道和社會公共安全構成嚴重威脅，並充分暴露出 三家企業實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」執行不嚴，個別從業人員法紀觀念、安全意識淡薄，協議客戶安全管理存在漏洞等突出問題。

對此，約談要求，圓通速遞、韻達速遞、京東物流要按照《煙火爆竹安全管理條例》《禁止寄遞物品管理規定》等規定，組織開展拉網式排查整治，全面查找「三項制度」執行 、協議客戶安全管理、員工安全教育訓練等方面漏洞隱患，採取堅決有效管控措施，嚴防煙火爆竹等易燃易爆物品流入寄遞管道。 要以煙火爆竹生產銷售集中地及重要路由為重點，加大郵件快件安全檢查抽查頻次力度，健全舉報獎勵制度，全面打擊整治違規寄煙花爆竹行為。 要強化資訊報告，一旦發現違規寄遞煙火等易燃易爆物品行為，第一時間向郵政管理、公安、緊急管理等部門報告，並配合做好線索調查工作。

圓通速遞、韻達速遞、京東物流負責人表示將吸取教訓，並立即組織全網開展寄遞安全集中。

 

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