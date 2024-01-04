約談指出，根據2016年11月7日國家郵政局、公共安全部、國家安全部聯合發布《禁止寄送物品管理規定》（國郵發〔2016〕107號），煙火爆竹等易燃易爆物品屬於國家 明令禁止寄遞物品。而在近期檢查和辦案中發現，一些企業和人員利用圓通速遞、韻達速遞、京東物流三家企業，透過「網路+寄遞」方式違規寄遞煙火，對寄送管道和社會公共安全構成嚴重威脅，並充分暴露出 三家企業實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」執行不嚴，個別從業人員法紀觀念、安全意識淡薄，協議客戶安全管理存在漏洞等突出問題。

對此，約談要求，圓通速遞、韻達速遞、京東物流要按照《煙火爆竹安全管理條例》《禁止寄遞物品管理規定》等規定，組織開展拉網式排查整治，全面查找「三項制度」執行 、協議客戶安全管理、員工安全教育訓練等方面漏洞隱患，採取堅決有效管控措施，嚴防煙火爆竹等易燃易爆物品流入寄遞管道。 要以煙火爆竹生產銷售集中地及重要路由為重點，加大郵件快件安全檢查抽查頻次力度，健全舉報獎勵制度，全面打擊整治違規寄煙花爆竹行為。 要強化資訊報告，一旦發現違規寄遞煙火等易燃易爆物品行為，第一時間向郵政管理、公安、緊急管理等部門報告，並配合做好線索調查工作。

圓通速遞、韻達速遞、京東物流負責人表示將吸取教訓，並立即組織全網開展寄遞安全集中。

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