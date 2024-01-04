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新濠影匯擬引進Don Don Donki

網上博彩業媒體《GGR Asia》報道引述新濠博亞（美：MLCO）旗下Studio City International高級副總裁及物業總經理Kevin Benning指，新濠影匯將會新增零售元素，當中會引入日式零售連鎖店Don Don Donki，期望幫助帶動該項目人流。同時在影匯的第二期映星匯，將設有高端中場。

Kevin Benning稱，在新濠影匯第一期會新增零售店，並預期在未來3個月增開的商店數目可能有10間，Don Don Donki則會在今季內於第二期開業。在此之前，該項目內已經增開新商店，當中包括星巴克、Godiva、協成海鮮火鍋等，並計劃於今年內引入Five Guys。他說，該等新食店可供駐場音樂會及新的室內水上樂園的遊客選擇，並幫助帶來更多遊客。同時在巨星匯大樓，引入新的夜總會Moon On Planet，在賭場之外額外增加夜間活動的選擇。在第二、三季則擬引進影院。新濠影匯在非假日，已經日均吸引2.5萬名訪客，到假期時則顯著增多。他相信，第一期的設施改進，則有望令高端及中場娛樂選擇有更佳平衡。

他又說，在項目內舉辦連日的駐場演唱會，有助推動酒店預訂爆滿，並幫助餐飲生意創紀錄新高。他們通常會為駐場表演預留最少三分之一至一半供公眾購票入場。隨著人流增加，他相信亦會有助賭場生意，當中角子機及中場生意在駐場音樂會舉行時，表現良好。

至於高端中場方面，他指，新濠影匯的麒龍高額專區自去年開業以來，生意正在提升，現時該區共設有16張賭枱。同時，該集團有意進一步優化第一期、第二期的博彩設施。隨著映星匯新增300間套房及8座兩層式別墅，吸引了更多高端中場遊客。新增的577間W Hotel之577間酒店客房，則吸引較多年青及女性主導的客群過來，這為澳門引入新類型的客群。映星匯及W Hotel在假期基本爆滿。