是」功能，特意設計了多款至潮的e利是以供選擇，包括與本地年輕潮物品牌Tin Bot the Collectibles鐵寶奇盒合作推出的「恒生鐵寶財神家族」中，以恒生經典財神為藍本的「元祖財神」，以及由可愛招財貓與親切旺財狗變身而成的「招財神」與「旺財神」。為增添節日喜慶氣氛，客戶派發e利是後更可即時參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，雙重喜悅送暖賀新禧。

1月27日至2月25日期間，客戶透過恒生MobileApp「派e利是」、以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可立即透過HARO WhatsApp參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，即時有機會贏取過萬份豐富獎賞。

大抽獎的獎品包括：

港幣8,888元電子旅遊禮券（30份）（每日送出1份）

港幣68元電子餐飲禮券（12,888份）

另外，恒生推出網上預約新鈔套裝兌換服務，以減省客戶的輪候時間。由1月23日起，客戶可分階段登入恒生e-Banking作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值港幣4,000元，包括50張港幣20元新鈔、20張港幣50元新鈔及20張港幣100元新鈔。

網上預約日期 兌換日期 第一階段 1 月 23 至 29 日 1 月 25 至 31 日 第二階段 1 月 30 日至 2 月 5 日 2 月 1 至 7 日

除了新鈔套裝以外，恒生全線地面分行將於1月25日起，為客戶提供兌換新鈔服務，並於1月25至27日提早於上午8時30分開始營業。而恒生優越私人理財及優越理財的客戶可與專屬客戶經理預約換領新鈔。客戶只需登入恒生Mobile App，透過Prestige RM Connect登記後，以WhatsApp或WeChat等即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理，預約於2024年1月25日起到分行換領新鈔，換完即止。

另外，為應付農曆新年期間的服務需求，6間指定分行(總行、銅鑼灣分行、九龍總行、尖沙咀分行、又一城分行、新豐路分行)將於2月17及24日（星期六）延長營業時間至下午5時，為客戶提供開戶及非櫃位銀行服務。

其他銀行換新鈔安排

中銀香港：1月18日起可網上預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」

渣打：1月18日起開放網上預訂新鈔服務

匯豐推自動櫃員機「迎新鈔」提款服務