moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

惠譽調升澳博評級展望由負面轉穩定

惠譽發表最新報告，將澳門博彩（0880）的長期外幣發行人違約評級展望由「負面」轉為「穩定」，並確認其長期外幣發行人、優先無擔保及附屬公司Champion Path Holdings的BB-評級。該行指，最新調整反映在內地經濟下行時，澳門訪客及賭收出現復蘇。隨著上葡京的業務表現持續提升，其相信有助改善澳博的槓桿情況，及確保在未來數年保持在BB-評級範圍之內。

該行又指，訪澳旅客已經恢復至2019年疫情前的89%，料2024年進一步改善。其料澳博在2023至26年期間的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年分別有36億元、52億元及66億元，EBITDA槓桿倍數將跌至2025年及2026年的5.3倍及3.7倍，並預期澳博的自由現金流於2024年回復正數，及在2025至2026年進一步擴大。其相信，這有助澳博的債務結餘由2023年9月尾的290億元，降至2025年底及2026年底的260億元及230億元，澳博會聚焦於採取保守的財務政策，實現去槓桿。

至於上葡京的業務提升方面，雖然進展較預期慢，但是在去年第三季該項目已實現創紀錄的7.83億元賭收，相當於取得1.6%市場佔有率，這有助澳博的物業LBITDA收窄至2700萬元，貼近收支平衡。該公司管理層冀上葡京長遠可以實現5至6%市佔率，並正計劃改進項目的連繫性，及提供更多餐飲、零售及活動選擇，吸引大眾。其他娛樂場方面，包括上葡京及其他自行推廣場的表現則已回復至疫情前的91%至92%，澳博亦因為將焦點從貴賓廳轉移，因此貴賓博彩的佔比降至只佔2019年的9%。其他自行推廣場甚至至不再沾手貴賓博彩。其預計，新葡京及自行推廣場今年的物業EBITDA有望回復至2019年的95%。

 

 

其他報道

恒指收市跌0.43點 大市、雙幣股成交兩周最少 北水流入減68%

港2023年11月零售按年升15.9%  勝預期

中銀香港：1月18日起可網上預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」

摩根資管：看好標指今年上試5000點 新興市場欠推升趨化劑

渣打：1月18日起開放網上預訂新鈔服務

港交所歐冠昇：中國GDP預測有所改善 打破近期外界質疑

金沙中國擬發一個月績效獎金及於3月加薪

匯豐推自動櫃員機「迎新鈔」提款服務

TikTok否認美國電商交易額擬擴至175億美元

惠譽下調內地四大資產管理公司評級

奧思：人均消費大致回到疫前水平 門店擴張步伐審慎

The ONE、皇室堡推「 eSHOP睇戲 Shopping雙重優惠」

三間發鈔銀行將於本月25日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.43% 創板指危站1800點