該行又指，訪澳旅客已經恢復至2019年疫情前的89%，料2024年進一步改善。其料澳博在2023至26年期間的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年分別有36億元、52億元及66億元，EBITDA槓桿倍數將跌至2025年及2026年的5.3倍及3.7倍，並預期澳博的自由現金流於2024年回復正數，及在2025至2026年進一步擴大。其相信，這有助澳博的債務結餘由2023年9月尾的290億元，降至2025年底及2026年底的260億元及230億元，澳博會聚焦於採取保守的財務政策，實現去槓桿。

至於上葡京的業務提升方面，雖然進展較預期慢，但是在去年第三季該項目已實現創紀錄的7.83億元賭收，相當於取得1.6%市場佔有率，這有助澳博的物業LBITDA收窄至2700萬元，貼近收支平衡。該公司管理層冀上葡京長遠可以實現5至6%市佔率，並正計劃改進項目的連繫性，及提供更多餐飲、零售及活動選擇，吸引大眾。其他娛樂場方面，包括上葡京及其他自行推廣場的表現則已回復至疫情前的91%至92%，澳博亦因為將焦點從貴賓廳轉移，因此貴賓博彩的佔比降至只佔2019年的9%。其他自行推廣場甚至至不再沾手貴賓博彩。其預計，新葡京及自行推廣場今年的物業EBITDA有望回復至2019年的95%。

其他報道

恒指收市跌0.43點 大市、雙幣股成交兩周最少 北水流入減68%

港2023年11月零售按年升15.9% 勝預期

中銀香港：1月18日起可網上預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」

摩根資管：看好標指今年上試5000點 新興市場欠推升趨化劑

渣打：1月18日起開放網上預訂新鈔服務

港交所歐冠昇：中國GDP預測有所改善 打破近期外界質疑

金沙中國擬發一個月績效獎金及於3月加薪

匯豐推自動櫃員機「迎新鈔」提款服務

TikTok否認美國電商交易額擬擴至175億美元

惠譽下調內地四大資產管理公司評級

奧思：人均消費大致回到疫前水平 門店擴張步伐審慎

The ONE、皇室堡推「 eSHOP睇戲 Shopping雙重優惠」

三間發鈔銀行將於本月25日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.43% 創板指危站1800點