香港零售連升12個月，2023年11月零售業總銷貨價值臨時估計為342億元，按年升15.9%，高過市場預期。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，2022年11月的基數特別低，生意相對淡靜，因此遊客相關的零售類別表現較佳，但市況不是一面倒向好，本地消費相關的生意表現相對較差。
他指出，協會早前調查，會員反映2023年12月長假期期間，不少市民外遊或北上消費，對本地零售業的生意有頗大影響，近三成半受訪公司表示，12月生意錄得單位數以至低雙位數的跌幅，包括電器及超市等零售商跌幅相對顯著。整體而言，12月零售市況不算顯著上升，主要受遊客來港水平未回復、消費模式改變，以及港元強勢等因素影響，進一步削弱遊客，特別是內地遊客來香港消費的意欲。
展望2024年表現，羅振邦表示，會員預期1月生意將繼續受港人北上影響，67%受訪公司預計生意表現較去年同期有增長，幅度是單至雙位數為主，主要為遊客相關零售類別。此外，部份受訪公司預計市民較往年更早辦年貨，希望1月可為零售市場帶來幫助；仍有近25%受訪公司預計，生意較去年同期下跌，主要涉及本地市場零售類別，包括電器產品、運動時裝、超市等，料生意有低雙位數下跌。
他續指，高息環境、港元強勢及地緣政治緊張將影響香港經濟，維持今年上半年零售額有單位至低雙位數跌幅的預測。
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