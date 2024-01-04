星光文化娛樂（1159）宣佈，於今日收市後，與主力提供戰略數字方案及應用數字科技改善業務營運的綠地數字科技公司，訂立戰略合作框架協議。據此，其作為合作夥伴，將能夠改善元宇宙業務的發展，推進數字產品平台建設並拓展跨境電商業務。
該集團指，其主要從事投資控股及傳媒及文化業務發展，並在中期報告披露業務一直受美國編劇協會及美國演員工會罷工的不利影響，因此一直在物色機會將收入多元化。是次訂立戰略合作框架協議，則使其及綠地數字可使用雙方的資源營運，並更多地參與元宇宙、數字產品及虛擬現實技術方面的數字平台。因此，董事認為此舉可作為對業務的補充，另一方面可擴大客戶基礎，並將擴闊日後的收益基礎，並預期將會提高股東的投資回報。
該集團主要參與影視投資及聘請8名導演開發項目，當中其有份參與投資的電影，比轉著名的有《摘金奇緣》等。其股價今日收報0.231元，跌3.75%。
其他報道
恒生：1月23日起開始網上預約新鈔兌換服務 「派e利是」可參加大抽獎
恒指收市跌0.43點 大市、雙幣股成交兩周最少 北水流入減68%
The ONE、皇室堡推「 eSHOP睇戲 Shopping雙重優惠」
滬深三大指數午後向下 滬指跌0.43% 創板指危站1800點
彭博社：中國官方信號矛盾企業無所適從 經濟增長非官員首要任務 熱情言辭是說給海外聽