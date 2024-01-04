該集團指，其主要從事投資控股及傳媒及文化業務發展，並在中期報告披露業務一直受美國編劇協會及美國演員工會罷工的不利影響，因此一直在物色機會將收入多元化。是次訂立戰略合作框架協議，則使其及綠地數字可使用雙方的資源營運，並更多地參與元宇宙、數字產品及虛擬現實技術方面的數字平台。因此，董事認為此舉可作為對業務的補充，另一方面可擴大客戶基礎，並將擴闊日後的收益基礎，並預期將會提高股東的投資回報。

該集團主要參與影視投資及聘請8名導演開發項目，當中其有份參與投資的電影，比轉著名的有《摘金奇緣》等。其股價今日收報0.231元，跌3.75%。

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