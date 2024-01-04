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安寧獨董離職後四日向公司發函解釋辭職理由 直指控股東出手

安寧控股（0128）公告，繼於去年12月31日收到前獨立非執行董事的O’Donnell提出辭職後，事隔四日至今日收到她的函件交代辭任原因。她指，於去年12月5日已故龔如心女士之共同及個別遺產管理人，代表集團的控股股東華懋集團，與她及另兩名獨董和一名非執行董事接洽，要求他們辭任。若未能辭任，遺產管理人會要求召開股東特別大會尋求罷免他們。在她考慮如何行事期間，該管理人又數次傳達有關訊息

她說，鑒於華懋控制安寧的44.28%股權，因此認為，召開股東特別大會的結果將註定罷免她的職務。她則不希望本公司、其僱員及其股東，因她而召開股東特別大會而蒙受損失或受到干擾，因此除了辭任別無選擇。

安寧控股今日收報0.31元，升3.33%。對於該公司多名董事辭職，其小股東之一的Argyle Street的代表，即合伙人陳健回覆本報時直言這是好事，並謂他們對私有化失敗，責無旁貸。

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