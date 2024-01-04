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大眾金融料去年盈利大跌96%

大眾金融（0626）預計，截至去年12月底止全年盈秉利將按年大幅倒退約3.15億元或96%。

該公司上月底發盈警，預期信用損失準備增加1.95億元、淨利息收入減少1.4億元以及投資物業的公平價值減少3,000萬元，拖累去年全年盈利較對上一年的3.29億元大幅下跌。

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