文章日期：2024年1月4日 20:08
大眾金融（0626）預計，截至去年12月底止全年盈秉利將按年大幅倒退約3.15億元或96%。
該公司上月底發盈警，預期信用損失準備增加1.95億元、淨利息收入減少1.4億元以及投資物業的公平價值減少3,000萬元，拖累去年全年盈利較對上一年的3.29億元大幅下跌。
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